Paola Biondi e Debora Brunialti ospiti a Dronero per un importante appuntamento musicale

Due importanti appuntamenti musicali si terranno domani, mercoledì 5 luglio a, Dronero. Quest’anno l’Istituto Civico Musicale “G. Donadio” ha nuovamente organizzato il “Corso pianistico e di espressione corporea”. Giunto alla sua 10^ edizione, è stato un arricchente viaggio di scoperta che ha coinvolto non sono gli studenti ma anche appassionati e musicisti di tutte le età.

Il corpo: mirabile strumento e luogo dove le emozioni trovano spazio, prezioso valore. Con le differenti melodie, un dialogo davvero profondo e rivelatore. Domani pomeriggio, alle ore 17:30, a Palazzo Savio i corsisti si esibiranno, a conclusione di questo loro percorso. Un appuntamento che vuole essere anche termine di un anno scolastico molto importante, in cui l’istituto dronerese si è ancora una volta distinto per un’attenta formazione e per la grande capacità della sua direttrice Rosemarie Braendle e di tutti gli insegnanti.

Alle ore 21, invece, l’aula magna della scuola media ospiterà il concerto di due straordinarie musiciste: Paola Biondi e Debora Brunialti. Conosciute nel panorama musicale nazionale e internazionale per il loro grande potere comunicativo e per le loro performances sempre innovative e dinamiche, si dedicano a diffondere la bellezza della musica per duo pianistico. Fin da piccole mostrano particolare interesse per questo ensemble, studiano al Conservatorio “N. Paganini” di Genova con Lidia Arcuri e perfezionandosi successivamente con figure leggendarie del duo pianistico come Alfons Kontarsky al Mozarteum di Salisburgo, Katia Labèque all’Accademia Musicale di Siena, Dario De Rosa e Maureen Jones alla Scuola di Musica di Fiesole. Perfetta sinergia.

Paola Biondi e Debora Brunialti suonano in tutto il mondo, ospitate nei più rinomati teatri nazionali ed internazionali. Collaborano poi con diversi compositori contemporanei, tra cui Hugues Dufourt, Marcello Filotei e Carla Magnan, diventando preziose destinatarie delle loro opere. Amano interagire con teatro, danza, poesia per creare un’unione di arti capace di esaltare al meglio le diverse espressività. Sempre presente nel loro percorso artistico è anche una profonda attenzione ai progetti di carattere umanitario. Quelli di domani, organizzati dall’Istituto Civico Musicale, sono due appuntamenti fortemente voluti, per ribadire ancora una volta la bellezza e la straordinarietà della musica.