Torna a Sant'Anna di Boves l'attesissima festa della frazione

Da venerdì 21 a mercoledì 26 luglio, a Sant’Anna di Boves, torna l’attesissima festa annuale della frazione.

A dare il via alla manifestazione all’insegna del gusto e del divertimento, venerdì 21 luglio, la serata latina in collaborazione con “Imperial Dance” a partire dalle ore 21 e l’esibizione del Latin Team. Per tutta la serata, dalle ore 20, piadine e birra.

Sabato 22 luglio, dalle ore 9 il 1° Torneo S: ANNA Padel Party presso il Boves Padel Club. Iscrizioni al 346 1193697 (euro 35 a persona). Livello principiante 3 partite min. garantite – max 16 coppie.

1° premio: 2 RACCHETTE PADEL

2° premio: 2 BORSONI PADEL

3° premio: 2 cappellini + 2 polsini

4° premio: 2 tubi di palline. Cena inclusa a tutti i partecipanti al torneo (Chicken & Chips) presso la Pro Loco.

Alle ore 14 Gara a Bocce Petanque a sorteggio.

A partire dalle ore 20 una serata all’insegna del gusto con Chicken & Chips, cena a base di polletto e patatine in collaborazione con la rosticceria Politanò G. e Figli – biglietti fino ad esaurimento- Dj set con la musica del Dj Mario Jay Bee.

La serata proseguirà dalle ore 21 con la musica della cover band 883 Max Mania, seguirà Alien Cut – ingresso libero.

Domenica 23 luglio dalle ore 10,30 la messa solenne. Dalle ore 15 esibizione cinofila del centro cinofilo “Il Cerbero” in collaborazione con la Pensione Cani “La Bisalta” di Boves. Durante la giornata si terranno anche dimostrazioni di attività equestri e battesimo della sella a cura dell’ASD Scuderia La Quercia e per i più piccoli gli animali della piccola fattoria santannese in collaborazione con l’Azienda Agricola “Il Sogno”. Seguirà il Nutella Party.

Alle ore 20 grande Cena Campagnola – biglietti disponibili fino ad esaurimento. La festa proseguirà a suon di musica con la serata danzante con l’Orchestra “Non solo liscio”.

Lunedì 24 luglio dalle ore 20 torna l’attesissima Cena delle Lumache – Lumache al verde, lumache alla diavola, lumache in bagna caoda, Risotto funghi porcini e lumache, lumache bollite con salse e lumache fritte con fonduta - biglietti disponibili fino ad esaurimento.

Mercoledì 26 luglio la festa della frazione di concluderà con la messa solenne in onore di Sant’Anna alle ore 20,30.