+ Europa, tour di Federico Pizzarotti in Granda

“È opinione corrente che + Europa sia un movimento di opinione. Con questi nostri incontri vogliamo cercare di radicarci il più possibile sul territorio e il tour in Granda ha proprio questo senso”.





Così Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma e dal novembre dello scorso anno presidente di + Europa, spiega le ragioni della sua presenza, oggi (martedì 4 luglio) in provincia di Cuneo, prima a Saluzzo per un appuntamento conviviale con alcuni dirigenti e iscritti, poi ad Alba (nel pomeriggio) per un incontro pubblico promosso dall’associazione Lib-Dem.





Ad accompagnarlo Flavio Martino, cuneese, presidente provinciale e regionale di + Europa, Filippo Blengino dei Radicali e alcuni militanti.





“In questa fase – spiega Martino - si tratta di incontri organizzativi rivolti soprattutto alle quattro città del Cuneese, Alba, Saluzzo, Bra e Fossano, che saranno chiamate alle urne nel 2024 per il rinnovo dei sindaci e dei rispettivi Consigli comunali.





Ad Alba a fare gli onori di casa Giacomo Prandi, referente dell’associazione Lib-Dem, che si prefigge di federare, in vista dell’appuntamento amministrativo che interesserà la Città delle torri il prossimo anno, il variegato arcipelago che fa riferimento ai valori e alla cultura liberale.





A Saluzzo – dove il partito non è ancora strutturato - il referente locale è l’avvocato Alberto Crosetto.





“Abbiamo contatti in corso in vista delle prossime amministrative, ma per ora – spiega Crosetto – si tratta di prime, generiche interlocuzioni”.





Per quanto riguarda le alleanze, sia per le europee che per le regionali, Pizzarotti non si sbilancia.





Partner privilegiati restano Azione e Italia Viva, ma il divorzio avvenuto tra Calenda e Renzi rende il percorso ancora più accidentato di quanto già non lo fosse e ancora tutto da decrittare.