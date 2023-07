Alba Shuttle Badminton: si chiude una stagione da favola

Ci riproveranno nella prossima stagione a riconquistare la Serie A. Quest’anno ci sono andati vicinissimi e l’impresa è sfumata solo nei Playoff di Cagliari, dove pur arrivando secondi, a pari punti con Modena, a salire nel massimo campionato sono stati gli emiliani, per aver vinto lo scontro diretto.

Rimane comunque una stagione da incorniciare per la compagine albese, con tante medaglie vinte nei tornei in tutta Italia e per molti altri aspetti legati alla crescita costante di questa attività sportiva.

In aprile, proprio ad Alba, si sono disputati i campionati studenteschi con la partecipazione di oltre 300 ragazzi, segno di un movimento sempre più appoggiato a livello scolastico.

Molti gli atleti di Alba Shuttle Badminton che si sono messi in luce quest’anno, i più giovani stanno crescendo seguendo le orme di chi, ormai da tempo, gioca ai massimi livelli nazionali come Jakub Boero, Giuseppe Monchiero, Ilaria Fornaciari e Sofia Protto.

Senza contare che nel maggio scorso a Catania, Ezio Bossati si è laureato per la seconda volta in carriera, campione italiano Master 60 e che l’allenatore-giocatore Faizan Aslam figura al secondo posto nella classifica nazionale del doppio misto.

Dunque una società con tante promesse, che la settimana scorsa è stata premiata dal comune di Alba per i notevoli risultati raggiunti e per l’impegno encomiabile svolto al fine di avvicinare sempre più i giovani a questa disciplina, dove lo sport è ancora sinonimo di lealtà e rispetto.

È già in preparazione la stagione prossima, che vedrà Alba Shuttle Badminton fra le società protagoniste nei tornei nazionali e internazionali, con la speranza di centrare l’obiettivo della Serie A, di continuare il trend positivo nelle categorie Master e di consolidare il lavoro di valorizzazione dei suoi giovanissimi atleti, alcuni davvero assai promettenti