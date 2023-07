Calcio Serie D: gradito ritorno in casa Bra, riecco Filippo Magnaldi

"Bentornato a casa, Pippo!".

L'A.C. Bra rende noto che il secondo innesto di mercato, per la D 2023/2024, è Filippo Magnaldi.

Si tratta di un graditissimo ritorno in giallorosso, per l'esterno destro a tutta fascia classe 2003, "tutto corsa, tenacia e qualità".

Il giocatore cuneese, nel luglio 2022 si era trasferito al Piacenza (in C) ed era stato girato in prestito al Fanfulla (a Lodi, nel girone D della Serie D). Adesso, "il rientro alla base".

Con la maglia del Bra, aveva annoverato le prime presenze in D tra il 2019 e il 2020.