Calcio: stagione da record per gli arbitri della sezione di Cuneo

Con le risultanze di fine stagione, la Sezione AIA di Cuneo “Ermanno Silvano” festeggia il suo record assoluto di presenze in ambito nazionale.

Sono stati promossi:

- in serie C l’arbitro ANDENG TONA MBEI Jules Roland che raggiunge Ettore Longo confermato per la quarta stagione

- in serie D l’assistente arbitrale MULASSANO Alessio, che troverà gli arbitri Lorenzo Spinelli e Paolo Isoardi, oltre all’osservatore Diego Barberis

- alla CAN Futsal CARRER Alessandro secondo arbitro in organico dopo la promozione di Franco Federico l’anno scorso.

Il Presidente Marco Angeli: “Mai la sezione arbitrale cuneese aveva raggiunto numeri e posizioni così gratificanti. Tra mille difficoltà e le solite ostilità preconcette di qualcuno, ci sforziamo di proporre un modello di sport ambizioso per i giovani del nostro territorio. Li facciamo crescere con valori quali l’onestà, l’educazione, il rispetto delle regole e delle persone, il fair-play, l’assunzione di responsabilità. E se poi arrivano ad arbitrare in certi palcoscenici, gli applausi sono d’obbligo per loro. E’ per questo che quelli che iniziano a fare l’arbitro non se ne vanno più: perché trovano un ambiente unico, dove vivere lo sport in modo pulito e serio ”.

Ora (poco) riposo e poi gli arbitri ripartiranno con la preparazione per la prossima stagione, dove, ancora una volta, garantire un servizio all’altezza per la FIGC e le società sportive. Chiunque volesse iscriversi o avere informazioni sul prossimo corso arbitri può farlo contattando la Sezione di cuneo via mail cuneo@aia-figc.it o attraverso i canali social.