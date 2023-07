Linda Arnaudo, primo posto al premio Samnium con il suo romanzo Sterilità

Ancora soddisfazioni per Linda Arnaudo il cui romanzo "Sterilità2 (edito da Albatros) si è aggiudicato, sabato 24 giugno, il primo posto del prestigioso Premio Samnium.

La terza edizione ha visto oltre trecento partecipanti all’interno della sola categoria Romanzi editi e il trionfo dell’autrice saluzzese si è rivelato un momento ricco di emozioni e di significato.

“Il podio è stato svelato con una modalità cinematografica, da sempre una delle mie più grandi passioni, come si evince anche da Sterilità” - commenta - e vedere il nome della mia opera sotto il numero uno ha rappresentato un motivo di immenso orgoglio unito alla consapevolezza di quello che questo libro ed io stiamo costruendo”.

Non è il primo riconoscimento ottenuto dal romanzo uscito nella primavera del 2022 che si è aggiudicato il quarto posto al Premio Città di Latina, il nono al Premio Internazionale degli Scrittori Italiani il quinto posto al Premio Letterario Città di Asti.

Il libro è un viaggio nelle sfaccettature più oscure dell’animo umano, in un ménage a cinque in cui ogni protagonista di questa storia cerca, a modo suo, di sopravvivere al dolore e alle circostanze che lo attanagliano.

Un concetto, quello del viaggio, che l’autrice lega anche all’iter che sta compiendo con Sterilità in cui "ogni passo è fatto uno accanto all’altro. Esattamente il punto che ho voluto ribadire quando sono salita sul palco a ritirare il premio: è un percorso in cui i risultati li raggiungiamo insieme, in una reciproca sinergia”.ù

Un premio che suggella un’opera prima che sta ottenendo riconoscimenti importanti in tutta la penisola e che ha profondamente emozionato Linda Arnaudo la quale evidenzia come “pur essendo cosciente di aver scritto un libro di valore che tratta argomenti impegnativi che ci accomunano tutti quanti, la vittoria è stata completamente inaspettata. Ho impiegato un po’ di tempo a realizzare la portata di un simile primo posto".

Complice lo scorcio poetico di Sant’Agata de’ Goti dove si è svolto l’evento non è stato semplice per l’autrice trattenere la commozione: e, "infatti - conclude - per una volta, mi sono concessa di non farlo”.