Bra: lavori di asfaltatura in molte strade cittadine

A partire dalla metà di luglio molte strade di Bra – del centro e non – saranno interessate da diversi interventi per il ripristino definitivo delle rotture del suolo pubblico eseguite nei mesi scorsi per la posa della fibra ottica. Per rendere possibile i lavori di riasfaltatura delle diverse vie si renderà necessario di volta in volta procedere alla chiusura delle stesse oppure all’introduzione di sensi unici alternati, ovvero ancora di divieti di sosta su aree a parcheggio. La ditta esecutrice dei lavori predisporrà idonea una cartellonistica di avviso con congruo anticipo.

La conclusione dei lavori, almeno per quanto concerne il centro cittadino, è prevista per il primi giorni di settembre.