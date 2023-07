Cuneo A1F: dal minivolley alla prima squadra, Saly Alma Thior completa il roster

177 centimetri di altezza, diciannove anni da compiere il prossimo dicembre, dieci anni nel settore giovanile biancorosso, dal minivolley all'Under 18 e alla Serie B2, la centrale Saly Alma Thior è il quattordicesimo e ultimo tassello del roster della Cuneo Granda Volley 23/24.

Per Thior, che l'anno prossimo frequenterà l'ultimo anno dell'Istituto Velso Mucci a Bra (Cuneo) per diplomarsi in «Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera», l'impegno sarà su due fronti: la centrale sarà infatti anche un perno della squadra di vertice della Granda Volley Academy.

FISICITÀ, BRACCIO VELOCE E ETICA DEL LAVORO

Saly Alma Thior, nata a Cuneo il 29 dicembre 2004, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile biancorosso, dal minivolley alla Serie B2, passando per le varie Under. Nell'ultima stagione in Serie B2 sotto la guida di Andy Delgado e Dimitri Panchenko è cresciuta notevolmente e ha ben impressionato coach Bellano nel collegiale della Cuneo Granda Volley svoltosi dal 16 maggio al 23 giugno. Thior compensa l'altezza non eccezionale con un'ottima elevazione, un braccio veloce e un attacco con palla anticipata; già efficace a muro, ha un ampio margine di miglioramento nel fondamentale, così come al servizio, che ha curato molto in questo ultimo mese sotto la guida dello staff tecnico biancorosso. Grande lavoratrice, Thior è pronta per affacciarsi in punta di piedi nel massimo campionato.

SALY ALMA THIOR, CENTRALE CUNEO GRANDA VOLLEY «Sono grata per questa opportunità inattesa, che ho accolto con entusiasmo. Nel campionato che disputerò con la Granda Volley Academy avrò tanto spazio e l'occasione di mettere in pratica quanto apprenderò dalle compagne e dallo staff tecnico della prima squadra. So che posso e devo migliorare in tutte le fasi del gioco, e sono certa che con un lavoro come quello che ho svolto in questo mese di collegiale i progressi non tarderanno ad arrivare».

SALY ALMA THIOR

Nata a Cuneo il 29/12/2004

Altezza: 177 centimetri

Ruolo: centrale

Carriera

2023-2024 Cuneo Granda Volley (Serie A1)

2013-2023 Granda Volley Academy