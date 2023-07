Il grazie di un genitore alla Scuola Materna Divina Provvidenza di Rivoira di Boves

vorrei approfittare del suo spazio per ringraziare pubblicamente la Scuola Materna Divina Provvidenza di Rivoira di Boves. Da pochi giorni è terminato l'anno scolastico e per i miei figli si è trattato della fine di un ciclo di 4 anni (avevano iniziato la scuola come "anticipatari" nel 2019).

A posteriori posso ritenermi estremamente soddisfatto del percorso fatto. Una struttura nuova, accogliente, con ampi spazi luminosi e funzionali, ma l'aspetto che a mio avviso la rende un'eccellenza è rappresentato dal capitale umano. Un consiglio di amministrazione presente e attento, cuoche gentili e bravissime, ma soprattutto maestre e maestri meravigliosi.

Un luogo di crescita e maturazione dove i bambini sono realmente al centro, dove l'attenzione e l'ascolto non mancano mai, dove l'umanità e il rispetto rappresentano valori imprescindibili anche in periodi difficili come quello del Covid e dove i genitori sono parte integrante dell'attività didattica.