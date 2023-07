A Casteldelfino la stazione di ricarica auto si è arricchita della colonnina ricarica e-bike

Laddove l’anno scorso, e stiamo parlando di Via Circonvallazione, così denominato il tratto interno all’abitato della trafficata strada provinciale Valle Varaita, nei pressi della Torre ENEL e in adiacenza del Museo en plein Air di arte sacra “Santi del Popolo”, era stata posizionata la colonnina per la ricarica delle auto elettriche, l’ISCAT di Saluzzo recentemente ha fornito e posizionato la colonnina per la ricarica ebike.

La colonnina ha quattro prese Schuko per massimizzare la compatibilità con i caricabatterie di diversi produttori di ebike. La ricarica può essere attivata tramite la web APP THOR dell’Iscat e ha durata predefinita di 3 ore. La ricarica è gratuita, l'energia viene prelevata dal medesimo contatore che serve anche la stazione di ricarica per auto.

Derivando l'alimentazione elettrica dal medesimo contatore per entrambe le colonnine, usare la colonnina di ricarica auto ha dei costi, usare quella di ricarica ebike invece è gratuita, perché le modestissime spese di consumo energia, quantificabili in centesimi di euro, fanno carico alla stessa Iscat.

Contemporaneamente il Comune ha installato una rastrelliera porta bici a quattro posti con ingresso ruota di 6,5 centimetri e con pannello informativo in legno a completamento di un servizio all’utenza interessata molto sentito e atteso.

Domenico Amorisco, sindaco di Casteldelfino, dichiara: "Con questa colonnina ebike e relativa rastrelliera Casteldelfino si pone all’avanguardia nel servizio di rifornimento di auto e bici elettriche. Ringrazio l’ISCAT s.r.l. di Saluzzo e il suo Presidente per aver valorizzato il piccolo Comune montano di Casteldelfino nella sua funzione di crocevia per Bellino da una parte e per Pontechianale e la Francia dall’altra parte attraverso il valico del Colle dell’Agnello”.