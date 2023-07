Alba città di passerelle? Dopo quella della stazione arrivano Ferrero e Pio Cesare [FOTO]

Il nuovo edificio Ferrero affacciato su via Ognissanti, la nuova cantina Pio Cesare con passerella in centro in via San Rocco e il complesso commerciale della Dimar a San Cassiano. Tre importanti interventi di edilizia privata, due dei quali stanno vedendo la luce da alcuni mesi, che promettono di conferire un nuovo volto alle zone di Alba sui quali insisteranno. Con le prime due che si presentano come opere dal notevole impatto estetico moderno e dalla funzionalità, grazie alla costruzione di passerelle pedonali che permetteranno spostamenti tra diverse sedi aziendali senza intralciare il traffico a terra, concepite secondo design moderni e rispettosi dell’ambiente, grazie a materiali quali il vetro e i metalli leggeri. Così, al termine dei lavori, le passerelle ad Alba saranno tre: oltre a queste due di prossima costruzione, è già attiva, per uso pubblico, quella della stazione ferroviaria.



In questo quadro il Comune di Alba sta facendo la sua parte, anche perché quando si mettono in opera progetti di questa portata, c’è sempre una parte destinata all’uso pubblico. In questo caso si parla di parcheggi e di parco naturale, quello a San Cassiano. Ne abbiamo parlato con Fernanda Abellonio, l’assessore all’Edilizia Privata del Comune di Alba.



Assessore, sono tre le grandi opere private che stanno sorgendo ad Alba. Che importanza hanno per la città?

«Sono tre interventi privati che interessano anche la parte pubblica, e per questo diventano ancora più importanti per il benessere della città. Tre progetti moderni, concepiti secondo una logica di grande fruibilità e di impatto estetico che andrà ad abbellire le zone interessate. Una conferma di come Alba sia attenta sotto molti punti di vista, in una sinergia tra privato e pubblico che porta a risultati positivi per tutti».



Che cosa ci può dire del nuovo edificio Ferrero ?

«Un ambito speciale di lavoro in cui sono previste opere di urbanizzazione anche a servizio pubblico: verrà infatti realizzato un parcheggio tra via Vivaro e l’asilo, con tanto di parte verde, e accesso da via Pietro Ferrero. La passerella verrà realizzata dove c’era l’ex edificio Farmea, in corso di recupero, e collegherà gli uffici presenti all’ex Filanda, permettendo così il passaggio pedonale in sopraelevata, con conseguenti vantaggi per il traffico a terra. Sarà esteticamente molto bella. Lo stato dei lavori è avanzato e nel giro di un anno dovrebbero terminare. Sicuramente la parte moderna della città ne gioverà. A termine lavoro sarà come vedere la Defense di Parigi. Sono interventi importanti a livello economico e di impatto nel miglioramento della città».

Nuovi progetti anche per la cantina Pio Cesare, una variante che migliorerà il centro città, con tanto di recupero fabbricati: di cosa si tratta?

«Anche qui parliamo di una passerella, in questo caso su Corso Nino Bixio, che collegherà la struttura attuale della cantina con l’ex edificio Enel, che servirà utilizzato come magazzino privato, e quindi rivalutato. Oltre a questo sarà realizzato un parcheggio a due piani di 55 posti ad uso pubblico e una nuova struttura che ospiterà anche una nuova cantina in zona San Rocco. Si è anche pensato a un collegamento tra le due cantine sotterraneo, per far passare il vino nelle tubazioni. La cantina storica, unica ancora presente in centro ad Alba, conferma così l’attaccamento alla città e la voglia di investire in una zona che gioverà di un simile intervento a livello estetico e di fruibilità pubblica. I lavori dovrebbero iniziare nel prossimo autunno».



Intanto vanno avanti i lavori al nuovo centro commerciale Dimar a San Cassiano, dove sono previsti anche interventi pubblici.

«Entro fine anno. Ci sarà il parco pubblico, detto “canyon verde” con percorsi pedonali e illuminazione. Si potrà anche utilizzare a uso pubblico la zona parcheggio per eventuali manifestazioni per il quartiere San Cassiano e non dimentichiamo le opere di viabilità tra corso Europa e la rotonda della Vigna, su cui stiamo lavorando a livello di espropri. Anche questo è un intervento importante per la città».



In conclusione, un suo pensiero su quello che sta succedendo in città a livello di edilizia privata.

«Negli ultimi anni c’è stato un fermento dell’attività edilizia privata, grazie anche ai vari bonus statali e al 110%, soprattutto per la parte di restauro. In questo quadro ci sono le “ciliegine sulla torta” come i tre progetti di cui abbiamo parlato prima, che donano lustro alla nostra cittadina e la avvicinano alle più moderne e funzionali realtà europee, attente alla vivibilità e alla fruibilità degli spazi, nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo».