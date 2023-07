All'Università di Pollenzo la Cerimonia in onore dei Sostenitori delle Borse di Studio UNISG

Nei suoi 19 anni di vita l’Università di Scienze Gastronomiche ha sempre operato e destinato risorse per consentire il diritto allo studio e l’accesso ai suoi corsi a tutti i giovani studenti motivati e meritevoli, provenienti da ogni continente, da diversi contesti socioculturali e senza distinzione di genere.



Accanto all’UNISG vi sono numerose realtà aziendali, imprese, enti e fondazioni che contribuiscono – con il loro sostegno - a formare la nuova generazione di gastronomi che, da Pollenzo, ripartono per diventare agenti del cambiamento e protagonisti dello sviluppo locale nel proprio paese d’origine attraverso il cibo.



Per riconoscere questo importante e fondamentale impegno congiunto, martedì 11 luglio - a partire dalle 16.30 - nell’Aula Magna dell’Università di Pollenzo (Via Amedeo di Savoia 8) si tiene la Cerimonia in onore dei Sostenitori delle Borse di Studio UNISG, che vede l’incontro tra realtà sostenitrici e studenti beneficiari.



Nell’anno accademico 2022-2023 sono in totale 53 giovani borsisti - sia italiani che stranieri – appartenenti al corso di laurea triennale, a quello magistrale e ai master, che hanno beneficiato di sostegno allo studio.

Inoltre sono 21 nazionalità rappresentate dagli aspiranti gastronomi: Afghanistan, Brasile, Colombia, Cuba, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Perù, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia, Ucraina, Uganda, Venezuela, Zimbabwe.



Il programma della giornata:



Ore 16.30: Accoglienza degli invitati

Ore 17.00: Inizio cerimonia

Modera l'incontro Gabriele Cena - Responsabile Ufficio Relazioni Esterne UNISG



Intervengono

· Bartolomeo Biolatti - Rettore UNISG

· Maria Giovanna Onorati - Professoressa Associata di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi e Delegata alla Solidarietà ed Inclusione UNIS

· Laura Capponi - Alumna UNISG - R&D Manager, The Vegetarian Butcher

· Luca Giavi - Direttore del Consorzio Tutela Prosecco DOC, intitolazione borsa di studio in memoria di Valerio Cescon

· Zeynep Kartal - Rappresentante borsisti UNISG

·Alessandro Chittolina – Responsabile Career Center UNISG

·Daniel El Chami - Sustainability Research and Innovation, Timac Agro

·Nicolò Pagnanelli - Borsista UNISG

·Tino Ernesto Cornaglia - Presidente, Banca d’Alba

· Intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino





Chiude il pomeriggio di lavori Carlo Petrini -Presidente UNISG