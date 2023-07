Bra, l’Amministrazione fornisce i dati sull’abbandono dei rifiuti: "Quest'anno già 102 accertamenti"

Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di Bra, tenutasi nel tardo pomeriggio di lunedì 3 luglio, è stata presentata dalle minoranze un’interrogazione riguardo ai rifiuti e all’app Municipium.

Spiega la consigliera Giuliana Mossino (Lega): "Dai concittadini ci vengono segnalate diverse problematiche relative all’abbandono dei rifiuti, soprattutto nelle zone periferiche. Chiediamo dunque una relazione scritta, oltre che a quella orale qui in Consiglio, con i dati sul tasso di abbandono rifiuti negli ultimi cinque anni, numero totale accessi all’app Municipium e delle segnalazioni ricevute tramite quest’ultima. Vorremmo inoltre sapere cosa l’Amministrazione intende fare per contrastare questo annoso problema".

All’assessore all’Ambiente Daniele Demaria il compito di rispondere nel merito dei quesiti avanzati dalle opposizioni: "Il malcostume è dilagante dovunque, non solo a Bra. I numeri degli accertamenti effettuati dalla polizia sono costanti: 200 nel 2019, 197 nel 2022, quest’anno già 102. L’eco-sportello cittadino ha inoltre effettuato 75 interventi per la rimozione dei rifiuti nel 2022, quest’anno finora solo 13. Rimane comunque il cattivo utilizzo dei cestini, per il quale ci stiamo attivando. Per quanto riguarda le segnalazioni tramite l’app Municipium: nel 2020 sono state 262, nel 2022 70, nel 2023 già 36: un andamento stabile nel periodo post-pandemico. Non è questo pero l’unico strumento a nostra disposizione per le segnalazioni: ricordo un numero verde per la raccolta dei rifiuti, uno sportello online del gestore, un servizio telematico per i Comuni che sta attivando il CoABSeR".

Riprendendo la parola, Mossino appare soddisfatta: "Ravvediamo l’impegno da parte degli uffici per arginare il fenomeno, utile per rendere la nostra città più bella possibile. La nostra attenzione su questo fronte sarà sempre alta".