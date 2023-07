Bra: ricevuto in Giunta il maestro di judo Antonio Carnebianca

Nel pomeriggio di ieri, martedì 4 luglio 2023, la Giunta comunale di Bra ha ricevuto il maestro di judo Antonio Carnebianca per congratularsi con lui per il nuovo traguardo raggiunto. Il grande judoka oggi ottantenne, di origini sarde ma braidese di adozione, ha infatti conseguito recentemente il grado di cintura nera 8° Dan.

Questo conferimento rappresenta il più alto e prestigioso riconoscimento sportivo per la categoria e, come si legge nella motivazione, “corona ed onora, nella maniera più degna, la sua lunga militanza sportiva e la sua dedizione verso il judo italiano”. Il conferimento dell’8° Dan di judo è unico in provincia di Cuneo, ve ne sono solamente 2 in Piemonte e 10 in tutta Italia. Dati che rendono bene il grande livello raggiunto dal maestro Carnebianca, da anni direttore tecnico del Centro Judo di Bra, oggi ai vertici delle scuole italiane di questa disciplina (è annoverata tra le prime 30 del Paese). (rb)