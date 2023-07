Cimiteri: Alba, Mussotto e Biglini non necessitano di nuovi loculi da costruire

Il cimitero è un luogo di culto, quello della memoria dei propri cari, dove l’ambiente deve essere ordinato e pulito. Nel cimitero di Alba e del Mussotto sembra che ci siano problemi di pulizia e di alcuni punti che richiedono una maggiore manutenzione, in base alle segnalazioni ricevute dall’opposizione, e confermate dallo stesso consigliere Davide Tibaldi che si è recato sul posto. Segnalazioni anche arrivate alla maggioranza.



«Sono numerose le segnalazioni pervenuteci da parte di concittadini - afferma il consigliere - che lamentano un livello insufficiente sia nella manutenzione delle strutture di accesso alle tombe, che nella pulizia delle aree di passaggio e di prossimità alle tombe stesse ed ai loculi cinerari, anche per lo stato di manutenzione di muri, ringhiere e zone a terra.



Chiediamo delucidazioni in merito, e nello specifico su come sia organizzato il servizio di pulizia e manutenzione dell’intera area cimiteriale e se sia necessario un rafforzamento dello stesso in termini di frequenza nelle pulizie e nelle opere di manutenzione ordinaria. Quale è la situazione relativa all’occupazione dei loculi e l’andamento delle vendite di quelli di recente realizzazione, a seguito del primo ampliamento realizzato negli anni passati, anche al fine di valutare la possibilità di realizzare un secondo step, qualora le richieste lo rendessero necessario».



«Abbiamo ricevuto anche noi segnalazioni - ha risposto Massimo Reggio, assessore ai lavori pubblici - che abbiamo riportato all’Aige, la società addetta alla pulizia e manutenzione del cimitero. In base alla relazione ricevuta, che parla di lavori quotidiani per quel che riguarda la pulizia, anche dei servizi, e gli interventi di manutenzione ordinaria, abbiamo richiesto effettivamente una maggiore attenzione, soprattutto nelle zone critiche. Ora da parte le Comune ci sarà sicuramente un maggior monitoraggio».



Capitolo loculi: «In base ai numeri dei loculi complessivi presenti nei cimiteri di Alba, Mussotto e Biglini, ed alla tendenza di acquisto, non sembra essere necessario un nuovo ampliamento. Infatti sui 2200 loculi a disposizione dall’ultimo intervento iniziato ben vent’anni fa, ne sono stati venduti circa 1000. La tendenza è in calo e crediamo che la rimanenza sia sufficiente per il cimitero di Alba. Presso quelli del Mussotto e Biglini sono a disposizione rispettivamente 75 e 25 unità locative che, anche qui, rappresentano numeri che non portano a pensare ad un intervento per aumentare gli spazi» ha concluso l'assessore Massimo Reggio.