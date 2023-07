Concluso il primo anno di Servizio civile a Lagnasco con Eleonora Ghibaudo, unica giovane aderente all’iniziativa

La scorsa settimana si è concluso nel Comune di Lagnasco l’anno di Servizio Civile svolto da Eleonora Ghibaudo.

Per la prima volta, anche Lagnasco ha potuto usufruire di un operatore di Servizio civile universale, l’iniziativa del Ministero delle Politiche Giovanili che offre ai giovani tra i 18 ed i 29 anni l’opportunità di dedicare un anno della propria vita alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana, attraverso azioni per la comunità e per il territorio.

L’amministrazione Comunale aveva deciso di aderire al progetto a fine 2020, partecipando alla stesura del Programma predisposto dal Consorzio Monviso Solidale denominato “…uscimmo a riveder le stelle”.

L’attività di Eleonora si è svolta principalmente a supporto dei servizi educativi e sociali del Comune, che ha svolto sia negli uffici municipali, soprattutto in collaborazione con la biblioteca e con l’asilo, per la gestione della mensa e del doposcuola.

Il sindaco Roberto Dalmazzo, assieme al vice Oscar Fiore e agli amministratori comunali, ha voluto ufficialmente ringraziare Eleonora per il servizio svolto, con la consegna di una targa a ricordo del suo servizio per la comunità lagnaschese.

Eleonora ha ricordato con entusiasmo la sua esperienza così come sono stati positivi nei suo confronti i commenti da parte dei referenti degli uffici con cui ha collaborato, con il rammarico che l’esperienza non si ripeterà nell’anno in corso. “L’amministrazione comunale – spiegano il sindaco Roberto Dalmazzo con il vice Oscar Fiore - ha partecipato, nei mesi scorsi, alla stesura del nuovo programma del Monviso Solidale, ma nessun giovane lagnaschese ha aderito al progetto.

Stiamo intanto lavorando – concludono i due amministratori - alla progettazione per il 2024, con la speranza che l’esperienza vissuta con soddisfazione da Eleonora non rimanga un caso isolato, ma possa già avere un seguito dal prossimo anno”.