Davide Detoma è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Bra

A partire dal 1° luglio la Polizia Municipale di Bra ha un nuovo comandante. Si tratta del commissario capo Davide Detoma, che succede al dott. Mauro Taba, di cui in passato era vice fino al suo pensionamento avvenuto nel mese di giugno. Detoma è in servizio sotto la Zizzola da circa 25 anni e ricopre contestualmente anche il ruolo di comandante della Polizia Locale dell’Unione montana Alta Langa.

Ad affiancarlo nel ruolo di vice il commissario Sergio Mussetto, anch’egli in servizio a Bra da lunghi anni (circa 23).

I due sono stati ricevuti in Giunta nel pomeriggio di ieri, martedì 4 luglio 2023 per il saluto di rito. “Abbiamo voluto incontrare i nuovi vertici della Polizia Locale per augurare loro ufficialmente buon lavoro”, dichiarano il sindaco Gianni Fogliato e il vice Biagio Conterno, che detiene la delega alla Polizia Municipale. “Dopo tanti anni di servizio a Bra entrambi conoscono bene la realtà cittadina, però il nuovo ruolo porta con sé maggiori responsabilità. La scelta dell’Amministrazione di puntare su di loro rappresenta una soluzione di continuità con il passato. Nutriamo una grande fiducia”.