Domenica al cimitero di Borgo si commemora l'Eccidio di Tetto Gallotto

Domenica 9 luglio, l'Anpi di Borgo e Valli ricorda l'Eccidio del 6 luglio 1944. La cerimonia si terrà alle 10.30 presso il cimitero di Borgo San Dalmazzo.

In quel giorno furono ritrovati i corpi di dieci partigiani legati sui binari della tranvia di Tetto Gallotto. Giovanni Forneris allora era bigliettaio sulla tranvia. Ecco la sua testimonianza registrata in un documento video conservato all'Anpi: “Quel giorno stavamo viaggiando verso Borgo. Arriviamo a 500 metri dalla fermata di Tetto Gallotto, ci siamo accorti che la tranvia andava più piano e si è fermata. Davanti alla macchina vediamo 10 cadaveri. Li ho contati uno per uno. Li abbiamo spostati sull'argine della strada. Li ho guardati in faccia per capire se potevo riconoscerne qualcuno, ma erano gialli, legati che non si vedeva neanche più la cordicella nelle braccia.

Davanti alla caserme di tetto Gallotto c'erano i tedeschi. Il macchinista ferma. Sento un colpo e vedo quattro tedeschi col fucile spianato. Ho pensato 'Adesso mi ammazzano'. Il macchinista se n'è accorto ed è partito a gran velocità. Loro avevano tirato una bomba a mano. Avevano colpito alcuni passeggeri dentro il convoglio: un ragazzino di 5 anni alle gambe, i suoi genitori ed un anziano”.