Monforte d'Alba: il 12 luglio il sindaco ritirerà il premio "Piccolo Comune Amico" a Roma

Nuovo e prestigioso riconoscimento in arrivo per il Comune di Monforte d’Alba che vince il premio “Piccolo Comune Amico”, progetto realizzato dal Codacons, in collaborazione con Coldiretti, Aci, Anci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem e il patrocinio del Ministero delle imprese e del Made in Italy, uniti per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti.



Sono state diverse le categorie in cui il paese langarolo si è distinto: «Abbiamo deciso di partecipare - precisa il sindaco Livio Genesio - in tre categorie: artigianato, cultura ed economia circolare. In pratica abbiamo portato gli esempi della rievocazione storica dei Catari per la cultura, dell’attività dell’associazione “L’anello forte” che raccoglie le imprenditrici agricole monfortesi che utilizzano gli scarti organici ed inorganici della filiera vitivinicola per produrre nuovi materiali da immettere nella stessa filiera oppure sul mercato, ed il tessuto produttivo locale che spazia in diversi mestieri dell’artigianato che hanno reso il paese conosciuto ed apprezzato.

Oltre a questo abbiamo anche partecipato ai “premi speciali” portando l’esempio dei lavori fatti per il risparmio energetico (categoria Comuni contro il caro energia) e per la sensibilizzazione all’argomento per le generazioni più giovani».

[Livio Genesio, sindaco di Monforte d'Alba]

Il 12 luglio alle ore 9:30 si terrà a Roma presso il Palazzo Rospigliosi la premiazione finale di tutti i comuni vincitori del premio “Piccolo comune amico” che, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.