Savigliano, donati 3.500 euro alla sartoria benefica “Oasi del cucito”

3.500 euro. È quanto donato dalla Trucco Tessile ad Oasi Giovani, in seguito alla mostra allestita al museo civico di Savigliano per i 70 anni dell'azienda.

L'esposizione ha una parte dedicata alle opere dell'artista Giulio Zanet, realizzate con ritagli di tessuti e pezzi di vecchi capi della Trucco portati dai clienti. Tali opere sono state messe all'asta, in modalità “busta chiusa”: la cifra raccolta è stata devoluta ai progetti della sartoria benefica “Oasi del cucito”.

"Ringraziamo l'azienda per questa importante donazione – dice il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. Ci fa piacere che il territorio sostenga la nostra sartoria sociale, comprendendone il valore e il significato profondo che sta dietro l'attività".

"Per aziende come la nostra – dicono dalla Trucco Tessile – è un dovere “restituire” qualcosa al territorio in cui sono nate e cresciute. Nei quadri di Zanet c'è poi un aspetto di riciclo e sostenibilità, con vecchi tessuti che hanno ritrovato una nuova vita".

La mostra sarà ancora visitabile l'8 ed il 9 luglio.