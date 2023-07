"Smac": si alza il sipario sul luglio dei "Doi pass" a Mondovì Breo [FOTO E VIDEO]

Come da tradizione è stata la Banda Musicale di Mondovì ad aprire ufficialmente l'edizione 2023 dei " Doi pass ", la kermesse che accompagna il luglio monregalese nel centro storico di Breo.

“Un grazie a tutti i sindaci, al direttivo della Funicolare, a tutti i volontari e a tutti quelli che hanno lavorato per la buona riuscita di questo evento - ha detto il sindaco Luca Robaldo - “grazie a tutto il territorio, buoni Doi Pass”.

Per la Regione Piemonte sono interventi i consiglieri Paolo Bongioanni, Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso.

“Un evento che da anni offre gratuitamente eventi al Monregalese e che sosteniamo con piacere - ha detto Ezio Raviola , presidente di Fondazione CRC presente insieme al consigliere Carlo Comino - “Come Fondazione abbiamo come primo obiettivo quello di essere a sostegno del territorio, grazie infine a tutti i volontari che collaborano per la buona riuscita di questo evento”.

Questa sera, mercoledì 5 luglio, in piazza Monsignor Moizo il saluto dell'amministrazione e delle autorità con il benvenuto di Mattia Germone , presidente dell'associazione "La Funicolare.

“Smac” questo lo slogan scelto per l'evento, acronimo che sta per Shopping, Musica, Arte e Cultura.

E proprio con la musica e le note dei "Tropea", finalisti di X Factor 2022,si è aperta la manifestazione che accompagnerà le prossime settimane.

In tutte le sere dei “Doi pass”, a partire dalle 18, ci sarà spazio per lo street food in piazza Roma, che ospiterà anche il grande evento musicale della prima serata e la novità di quest'anno dedicata alle famiglie con neonati, il "Baby pit stop" (leggi qui).

IL PROGRAMMA

mercoledì 5 luglio

Via Beccaria – Caffè Borgheletto: musica live

Piazza Roma: I Tropea in concerto. Spring inferno tour

Piazza Cesare Battisti: Tune In, art&music expo. Alla scoperta della cultura moderna attraverso arte e musica. Spazio giovani, progetto Fondazione CRC

Piazza San Pietro - Moro café: dj set con Daniele Bertaina

Via Sant'Agostino, ex-chiesa di Santo Stefano: presentazione del libro di Enrico Chebello “8 ottobre 1878. Acqua e morte in Valle Bormida”. In collaborazione con le librerie Confabula e Lettera_22. Accompagnamento con musica classica

Piazza Monsignor Moizo: inaugurazione Doi pass. Banda musicale di Mondovì in concerto, dirige il maestro Maurizio Caldera, canta Viviana Presutti

Piazzetta Comino: Writing Live, arte visiva in piazza

Piazza S. Maria Maggiore: i gonfiabili di Garden

Corso Statuto – lato ponte Madonnina: JDS El fuego latino, danze latino americane, caraibiche, hip hop e coreografiche

Corso Statuto fronte Area Besio: “Emma fuori dalle righe” di Erika Santona -ASD ETF e “Ce ci n'est pas une valise” di Manuela Marchisio – Good vibes. Spettacoli di ballo

Corso Statuto – Birreria Il Caimano: Voodoo Factory in concerto. Hendrix tribute

Corso Statuto – fronte portici ex clinica Bosio: Scuola di danza La Terna, esibizione di danza classica e moderna

Piazza Ellero - Mole cafè: dj set con Samuele Borsarelli

Piazza Ellero - Bistrò cafè: Lil'Mama Blues in concerto

Itineranti: farfalle luminose sui trampoli

Le altre date saranno i 12, 19 e 26 luglio, sempre con inizio alle 21 (in caso di maltempo in una delle date stabilite, la serata è rinviata al 2 agosto).