Addio a Giuseppe Savio, storica figura della Cassa di Risparmio di Saluzzo

E’ stato per oltre cinquanta anni una figura di riferimento autorevole della Cassa di Risparmio di Saluzzo, dove iniziò a lavorare nel 1956.

E’ morto stamattina (mercoledì 5 luglio), all’età di 93 anni, nella sua abitazione in via San Francesco d’Assisi, Giuseppe Savio, dottore in Giurisprudenza, storico direttore generale dell’allora istituto bancario cittadino, ora Bper.

Fu direttore dal 1978 al 1994, poi membro del consiglio di amministrazione e vicepresidente dello stesso per molti anni, quando ai vertici c’era il presidente Giovanni Andreis.

Lo ricorda Carlo Ruata, che dopo Vincenzo Ventura ricoprì lo stesso l’incarico, lasciando poi il posto a Mario Pavlin. “Era una persona grande, coerente nelle proprie idee, caratterizzata dall’esemplare misura umana e professionale.

I saluzzesi lo ricorderanno mentre camminava verso casa con sotto il braccio i cinque quotidiani che ogni giorno acquistava, a conferma della grande curiosità intellettuale che ha mantenuto sempre viva".

Lascia cinque figli, gli avvocati Carlo e Alberto e le figlie Paola, Luisa e Marina, con le loro rispettive famiglie.

Il rosario sarà recitato domani in Duomo alle ore 18, il funerale avrà luogo venerdì (7 luglio) alle 15,30, sempre in Duomo.