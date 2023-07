Bagnolo Piemonte, 68enne muore investito da una trinciatrice. E' la sesta vittima di incidente agricolo in Granda dall’inizio dell’anno

E’ un uomo di 68 anni, Michelangelo Beltramone, classe 1955, pensionato residente in paese, la vittima dell’incidente agricolo verificatosi poco prima delle 16 di oggi, mercoledì 5 luglio, a Bagnolo Piemonte.

Stando alle prime informazioni giunte dal servizio regionale 118 l’uomo stava lavorando in un campo nella zona di via Morelli, poco fuori dal paese, nelle vicinanze del cimitero, quando il mezzo agricolo col quale operava – una trinciatrice – lo avrebbe travolto. Non si esclude l’ipotesi di un malore, che potrebbe avrebbe provocato la caduta del pensionato, poi investito dal macchinario.