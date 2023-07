Oggi l'addio di Cuneo a Carmen Novelli, fu prima ballerina al Regio di Torino

“Dopo una lunga malattia è partita per solcare i palcoscenici dell'eternità”. Così il figlio (insegnante di danza e maestro al Conservatorio di Mentone in Francia) Luca Tozzi saluta la mamma Carmen Novelli. Aveva 78 anni ed era stata prima ballerina al Regio di Torino e in altre importanti compagnie di danza.

Si è spenta lunedì 3 luglio all'Hospice di Busca dove era ricoverata da tempo.

Studiò all'Accademia di Grazioso Cecchetti, si perfezionò alla celebre scuola di Susanna Egri, ed esordì come prima ballerina dell'Arena di Verona, si ritirò dal palcoscenico a 40 anni, per insegnare danza e trasmettere la sua passione a numerose allieve e allievi.

Carmen Novelli era originaria di Torino. Dopo aver insegnato danza nel capoluogo piemontese si era spostata a Cuneo.

Tanti la ricordano con affetto sui social: “I miei primi passi di danza (e non solo, fu lei a “mettermi sulle punte”) li ho studiati con Carmen Novelli, che mi ha insegnato la disciplina e il rigore della danza. Fu la mia mamma ad iscrivermi nel 1974 all’età di 8 anni all’unico corso di danza possibile a Cuneo, da lei diretto. Mi dispiace non avere una fotografia a portata di smartphone. Non posso dimenticare il suo développe alla seconda in un perfetto en-dehors e sono contenta di aver avuto l’occasione di dirglielo”.

Vedova dal 2019 di Sergio Stroppiana, lascia il figlio Luca e i nipoti Stella, anche lei ballerina, e Romeo.

I funerali questa mattina, mercoledì 5 luglio alle 10 al Duomo di Cuneo.