Quando parliamo della possibilità di fare una rottamazione, parliamo di un processo che prevede la demolizione di un veicolo: una macchina, una moto o un furgone. Sono quei veicoli che devono essere eliminati dalla circolazione, perché non sono più in grado di stare in strada.

Da questo punto di vista, ci sono varie possibilità per una persona per quanto riguarda questa rottamazione. Una che conosciamo tutti e affidarsi ad una concessionaria, che si occuperà di rottamare il nostro veicolo, se ne compriamo uno nuovo, e anzi, sarà un incentivo per questo acquisto e avremo anche uno sconto.

Mentre, se parliamo di persone che non hanno nessuna intenzione di comprare un veicolo nuovo, dovranno contattare uno dei centri di raccolta autorizzati che si chiamano anche demolitorie. Compilando un modo di richiesta e consegnando tutti i documenti del veicolo, come la carta di circolazione e certificato di proprietà.

Praticamente questi centri di raccolta autorizzati a cui facciamo riferimento, devono essere iscritti intanto all'albo dei gestori ambientali, che seguiranno delle regole, che riguardano la necessità e la possibilità di smaltire.

Seguendo le regole, quelle componenti del veicolo che non possono essere riciclate e soprattutto il più possibile estraendole, e trasformandole in pezzi di ricambio da rivendere.

Addirittura ci sono molte realtà, che ci propongono anche di comprare delle macchine incidentate, che magari abbiamo in garage, perché abbiamo avuto un incidente, non possiamo più utilizzarle . Devono fare una valutazione e ce la pagheranno pure, e quindi, non spenderemo nulla, e tra l'altro guadagneremo anche un po' .

Per quanto riguarda gli altri documenti, a parte quelli che abbiamo menzionato, c'è anche chiaramente la fotocopia del documento identità del proprietario, e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla provenienza del veicolo.

Rottamare un veicolo conviene a tutti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte, rottamare un veicolo conviene a tutti, e conviene all'ambiente, perché appunto si provvederà a riciclare le parti che si possono riciclare. Soprattutto si provvederà a smaltire correttamente quelle che non si possono riciclare.

Ma sarà un bene anche per questi centri di raccolta, che potranno prendere queste parti che si possono riciclare e li possono vendere, e quindi ci possono guadagnare.

Ma sarà utile anche al proprietario, perché si toglierà un peso dalle spalle e magari potrà sfruttare quello spazio che stiamo sfruttando in garage in altro modo, magari mettendo un altro veicolo.

Ma soprattutto risparmierà soldi su tasse e bolli, che non dovrà più pagare per quanto riguarda quel veicolo.

Questo centro di raccolta autorizzato si impegnerà a cancellare la macchina dal pubblico registro automobilistico entro 30 giorni, girandoi i documenti anche presso la motorizzazione civile.

Volendo potrebbe prelevare l'auto o qualsiasi altro veicolo a domicilio con un carro attrezzi, magari facendoci pagare una piccola parte in più, e ci consegnerà un certificato di rottamazione, che ci esonera da qualsiasi responsabilità per il veicolo.