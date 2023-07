Lemon Park, l'atteso parco divertimenti di Limone, riapre i battenti!

A partire da sabato 8 luglio fino a domenica 27 agosto, Lemon Park accoglierà grandi e piccini per una stagione estiva all'insegna del divertimento. Situato ai piedi delle imponenti montagne di Limone Piemonte, Lemon Park offre un'ampia varietà di attrazioni pensate per intrattenere tutte le età.

Le sue porte saranno aperte dal lunedì al venerdì con gli orari feriali dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, mentre nel fine settimana e nei giorni festivi, il parco estenderà il suo orario di apertura fino alle 20, permettendo a tutti di godere a pieno dell'esperienza.

Tra le numerose attrazioni che compongono Lemon Park, i visitatori potranno divertirsi con i gonfiabili, i tappeti elastici, il tiro a segno, il calcio di rigore, il jumping, il calcio balilla, il gustoso zucchero filato, il ping pong e molti altri giochi che sapranno intrattenere grandi e piccini.

Lemon Park si trova nella località Maneggio, precisamente in via San Giovanni 36, a Limone Piemonte, CN. Nelle vicinanze del parco sono disponibili varie opportunità per ristorarsi e sorseggiare bevande rinfrescanti, per ricaricare le energie durante la giornata di divertimento.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e per condividere l'entusiasmo, è possibile seguire Lemon Park su Instagram (@lemon_park19) e su Facebook (Lemon Park). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero di telefono 3358243345 o inviare un'e-mail a jarnomarro@hotmail.it.

Non perdete l'occasione di vivere un'estate indimenticabile all'interno di Lemon Park, il luogo dove la natura e il divertimento si uniscono per offrire momenti di gioia e spensieratezza per tutta la famiglia.