Matteo Gagliasso (Lega): "In Granda oltre 7 milioni di euro per riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, impianti sportivi, scuole e sedi per il volontariato"

La Giunta regionale del Piemonte ha destinato oltre 43 milioni di euro per finanziare più di 100 interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, impianti sportivi, scuole e sedi per il volontariato.



"Questo impegno finanziario - commenta Matteo Gagliasso, consigliere regionale e vicepresidente della V Commissione permanente del Consiglio regionale del Piemonte - rappresenta un seguito al percorso avviato l'anno scorso, dimostrando un'attenzione costante verso i Comuni piemontesi. Grazie a questi fondi, saranno realizzati interventi di estrema importanza per i territori del Cuneese, con particolare attenzione alle scuole e alle sedi socio-sanitarie e di volontariato. Le risorse sono state suddivise tra le province piemontesi, con finanziamenti specifici assegnati a ciascuna di esse. Queste somme si aggiungono ai 31 milioni di euro destinati nel 2022, che hanno già permesso di finanziare interventi in 94 Comuni".



"I contributi - dettaglia Gagliasso eletto in Regione per la Lega Salvini Piemonte - saranno destinati a Marene per il restauro e la messa in sicurezza di Palazzo Gallina, con un finanziamento di 572.760 euro, a Benevello per la riqualificazione del castello, con 572.760 euro, a Brossasco per il recupero dell'ex peso pubblico come sede di un'infrastruttura sociale, cui andranno 572.760 euro, a Piobesi d'Alba per la rigenerazione urbana di fabbricati comunali su piazza San Pietro, con un finanziamento di 572.760 euro, a Bastia Mondovì per l'adeguamento sismico delle scuole materna ed elementare, un finanziamento di 189.000 euro. Ancora a Novello per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico, arriverà un finanziamento di 225.000 euro, a Roccaforte Mondovì per il completamento della costruzione di un edificio ad uso mensa e attività scolastiche a servizio della scuola primaria, un finanziamento di 280.500 euro, a Barolo per la riqualificazione del centro sportivo ricreativo Pira con micronido al primo piano, 360.000 euro, mentre a Revello per la realizzazione della mensa nella scuola media Aligheri, un finanziamento di 380.000 euro, a San Damiano Macra per la costruzione della scuola dell'infanzia presso gli impianti sportivi con dismissione dell'esistente, arriverà un finanziamento di 500.000 euro, a Centallo per la demolizione e ricostruzione della palestra scolastica, 572.760 euro, a Mondovì per la manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico delle scuole materne, elementari e medie, 217.650 euro, a Verzuolo per il miglioramento sismico della media Da Vinci, un finanziamento di 572.760 euro, a Roccavione per la riqualificazione energetica della scuola elementare e media, 565.120 euro, a Scarnafigi per il miglioramento sismico del fabbricato comprendente scuola media, il palazzo comunale e campanile 572.760 euro. Inoltre, viene integrato con 389.900 euro il contributo già assegnato a Casalgrasso".