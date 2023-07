In arrivo il secondo weekend di Cuneo Illuminata: ecco come cambia la viabilità

Venerdì 7 luglio si svolgerà il secondo weekend di Cuneo Illuminata. Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno necessarie alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare nelle aree del concentrico cittadino interessate dall’iniziativa, come specificato di seguito.



Venerdì 7 e domenica 9 luglio:

Divieto di transito veicolare dalle ore 19 sino a termine manifestazione (previsto entro le ore 24)

· in Piazza Galimberti per tutta la sua estensione (compreso laterali ed aree adiacenti)

· in C.so Soleri– tratto di strada compreso fra Piazza Galimberti e via Carlo Emanuele Terzo

· in C.so Garibaldi (compreso laterali ed aree adiacenti) - tratto di strada compreso fra Via Senator Toselli e Piazza Galimberti

· in Via Bonelli - tratto di strada compreso fra Via Asilo e Piazza Galimberti

· in Via Pascal da Piazza Galimberti a via Fossano



Divieto di sosta (con rimozione forzata) dalle ore 19 sino a termine manifestazione (previsto entro le ore 24)

· in Piazza Galimberti (anello interno ed esterno, testate, laterali ed aree adiacenti)