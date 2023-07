Pian Munè di Paesana: “Eugenio in via di gioia” e illustrazioni nel bosco con Ilaria

Sabato 8 luglio, in occasione e all’interno della rassegna “Suoni dalle Terre del Monviso”, ci sarà un pomeriggio di musica che si trasformerà in una dichiarazione d’amore per il nostro pianeta con il concerto della band “Eugenio in via di gioia”. I biglietti sono reperibili su www.ticketone.it mentre per ulteriori informazioni sarà sufficiente digitare www.suonidalmonviso.it.

Chi salirà per assistere al concerto potrà farlo senza pensieri, anche in anticipo rispetto all’evento.

Il Rifugio è aperto sin dalle 8 del mattino per la colazione ed il pranzo con menù fisso.

Dal pomeriggio verranno allestiti più punti ristoro nell’area del concerto.

Per tutta la giornata i punti ristoro della stazione di Paesana saranno organizzati per offrire birra 3841 Kauss e cocktails alcolici (Spritz, Negroni, Americano e Gin Tonic) e bibite analcoliche (Gasà Kauss e Mole Cola) e Acqua Eva.

Mentre per ogni tipo di languorino saranno a disposizione l’hamburger di montagna servito con chips (con carne della macelleria di ficucia, Toma di Martiniana, cipolle caramellate e pane di Ostana), l’hamburger vegano servito con chips (hamburger preparato dai cuochi di Pian Munè con aggiunta di Toma di Martiniana, cipolle caramellate e pane di Ostana) ed un bicchierino di mirtilli di montagna Bio.

Dalle 19.30 verrà servita la cena tipica del rifugio, a base di affettati artigianali e formaggi con marmellata di cipolle, polenta e salsiccia oppure gnocchi alla Toma di Martiniana e la torta del Rifugio. Il tutto a 25 euro.

E per concludere in bellezza la giornata l’area verde sarà a disposizione gratuitamente per permettere a tutti di trascorrere la notte in tenda.

Info e prenotazioni al numero 328 6925406 (anche via messaggio whatsapp).

Domenica 9 luglio, con le “Illustrazioni di Ilaria”, si torna nel bosco per un viaggio di durata compresa fra i 60 ed i 90 minuti tra disegno e racconto, tra fantasia ed immaginazione….

Ore 10 bambini 3-5 anni, ore 14 bambini 6-10 anni. La partecipazione è gratuita.

Info e prenotazioni al numero 328 6925406 (anche via messaggio whatsapp).