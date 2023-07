Buon compleanno, Rondò! Al via domani quattro giorni di festa per il primo anno della casa "dei Talenti"

L'8 luglio del 2022 il Rondò dei Talenti iniziava la sua vita pubblica. Da allora il polo educativo della Fondazione CRC ha fatto registrare oltre 47.000 passaggi: gli studenti ad averlo frequentato in occasione di laboratori o per studiare in autonomia sono stati 32.000, 140 i laboratori per bambini e famiglie proposti nei fine settimana, quasi 300 gli incontri organizzati da enti esterni e dalla Fondazione CRC, 48 quelli svoltisi presso l'e.DO Learning Center inaugurato a inizio marzo 2023.



Numeri che certificano come nell'arco di dodici mesi il Rondò dei Talenti sia diventato un punto di riferimento per tutta la comunità provinciale, grazie all’offerta di occasioni di formazione, di approfondimento e di svago.



"Il Rondò dei Talenti si è dimostrato capace di rispondere a bisogni e necessità della nostra comunità provinciale e di entrare nella vita quotidiana delle giovani generazioni, delle famiglie, e del mondo della scuola. Un progetto che si è affermato anche a livello nazionale, dove è diventato un riferimento in materia di formazione, educazione e di promozione del talento in tutte le sue forme - commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC - . Alla soddisfazione e alla gratitudine per la strada percorsa fin qui si affiancano la consapevolezza di un percorso che è solo all'inizio. La Fondazione ha investito grandi energie in questo progetto e continuerà a farlo: questi risultati ci fanno dire che si tratta di una scommessa vinta e ci rafforzano nella convinzione di continuare su questa strada”.

Seminari, laboratori e intrattenimento: il calendario

Da giovedì 6 a domenica 9 luglio il Rondò festeggia il suo primo compleanno con quattro giorni di eventi per tutti, inseriti anche all'interno del programma di «Cuneo Illuminata», che avranno il loro clou nella giornata di sabato 8.

Giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 grazie alle visite guidate a cura di Conitours sarà possibile scoprire la storia dell'edificio e del progetto e le proposte del Rondò, mentre nei pomeriggi ci sarà il Ludobus che, con i grandi giochi in legno di Cooperativa Proposta 80, Associazione R.E.S.P.I.R.O. e Cooperativa Valdocco, invaderà la piazza del Rondò con tante attività tutte da provare.



Ad aprire il programma di giovedì 6 luglio il seminario Orientamento: un cambio di sguardo e prospettiva, dedicato a orientatori, educatori e insegnanti (ore 10-12); nel pomeriggio due proposte laboratoriali, Assaggi di Città, laboratorio esperienziale per bambini dagli 8 agli 11 anni a cura della Città dei Talenti, e un laboratorio musicale per i più piccoli a cura dell'associazione Insieme Musica. Alle 18 lo Spazio Relazioni ospiterà l'incontro con Anna Granata, autrice di Da piccolo ero un genio. Sette capacità da non perdere diventando adulti (edito da Gribaudo), che si concluderà con un aperitivo in terrazza.



Venerdì 7 luglio si inizia con A scuola di A.I., un incontro per ragazzi dai 7 ai 13 anni a cura del PLIN - Project for Learning Innovation. Nel pomeriggio due proposte: alle 16,30 il laboratorio Assaggi di città e un laboratorio di robotica presso l'e.DO Learning Center. Alle 18 nello Spazio Relazioni l'incontro con Ruggero Poi, autore della serie di libri dedicata al personaggio di Zoe Salvamondo, che metterà in luce e approfondirà temi di attualità come la sostenibilità e l’ambiente, cui seguirà un aperitivo in terrazza.

Sabato alle 18 il taglio della torta

Nella mattina di sabato 8 luglio la piazza del Rondò diventerà un tappeto di fiori grazie al laboratorio Talento in fiore (ore 10,30-12) e nel pomeriggio alle 14,15, presso l'auditorium Varco di via Pascal, verrà presentato il Quaderno 45 della Fondazione CRC dal titolo Oltre le fragilità. Conoscere e prevenire i bisogni educativi speciali, frutto dell'indagine condotta dall’Ufficio Studi e Ricerche della Fondazione CRC insieme alla società di ricerca Mind4Children: parteciperà all’incontro Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello

sviluppo dell’Università di Padova e esperta di psicologia dell’apprendimento.



Nel pomeriggio spazio anche all’intrattenimento e al divertimento, grazie ad Alessandro Barbero, campione italiano di BMX freestyle, che dalle 15 alle 18 e dalle 19 alle 19,30 porterà in corso Nizza emozioni e adrenalina, offrendo a bambini e ragazzi la possibilità di provare questa disciplina; e per chi vorrà una dolce pausa, un gelato sarà offerto nella piazza del Rondò dalle 15.



Alle 18 nella piazza del Rondò il momento più atteso: il taglio della torta con tanto di candelina, accompagnato dalla musica di The Fantomatik Orchestra. Nel pomeriggio verrà inaugurata anche la mostra Stati d’infanzia - viaggio nel Paese che cresce: le fotografie di Riccardo Venturi, due volte World Press Photo, saranno proiettate nell’androne del Rondò e guideranno i visitatori nel percorso inedito in un’Italia segnata da troppe disuguaglianze per bambini e ragazzi, ma anche da una speranza: contrastare la povertà educativa vuol dire far crescere il Paese. Il progetto promosso e prodotto dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.



Alle 21,30 dalla piazza del Rondò partirà la sfilata luminosa di Mù - Cinematica dei fluidi, spettacolo di circo contemporaneo della compagnia francese “Transe Express”, che inaugura l'edizione 2023 del festival Mirabilia. L’accesso allo spettacolo è libero e gratuito.



Il programma completo dei festeggiamenti per il primo compleanno del Rondò dei Talenti, i cui eventi sono a partecipazione gratuita previa prenotazione, è consultabile sul sito www.rondodeitalenti.it.