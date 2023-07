Saluzzo: Freequence e shopping night si fondono nella prima serata di saldi

Le frequenze musicali di Freequence Saluzzo si fonderanno con lo Shopping Night, venerdì 7 luglio, durante l’ultimo appuntamento con gli aperitivi musicali.

In occasione dei saldi estivi, che in Piemonte iniziano giovedì 6 luglio, nella serata di venerdì ci sarà la prima apertura notturna dei negozi che si ripeterà nei giovedì 13 e 20 luglio.

Saranno 16 le postazioni musicali con dj set e musica dal vivo nelle vie e nelle piazze cittadine. In corso Italia e via Silvio Pellico: animazioni per bambini con i giochi in legno di Mago Trinchetto, truccabimbi, artisti di strada, live painting e diretta radiofonica a cura di Braontherocks.

In piazza Denina dopo il successo della prima serata di Freequenze la libreria Mondadori Bookstore ripropone le “frequenze letterarie” con la presentazione del libro “Le aquile della notte” di Alice Basso.

L’evento è promosso dal Centro Commerciale Naturale, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Fondazione Bertoni.