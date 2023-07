Campionato italiano Quadcross FMI: il piaschese Daniel Dalmasso terzo a Cingoli

Il terzo round del campionato italiano Quad & Sidecarcross FMI, che ha avuto come scenario il bel crossodromo “B. Tittoni” situato a circa un chilometro e mezzo dalla città di Cingoli, in provincia di Macerata, ha visto prendere il via, nella categoria Quad Trofeo il piaschese Daniel Dalmasso, tesserato per il Moto Club Pinerolo Quadrifoglio.

La manifestazione, sponsorizzata dalla Wossner, viene organizzata ogni anno dal Moto Club Fagioli, ed è dedicata al giovane inglese Connor Smith, deceduto nel 2013, nel corso del Trofeo delle Nazioni di quadcross.

Partito al venerdì sera, dopo aver viaggiato tutta la notte per percorrere gli oltre settecento chilometri del tragitto, Daniel è giunto sul circuito, che si trova ad un’altitudine di 770 metri sul livello del mare alle cinque di mattina, sotto al diluvio. Dopo aver scaricato il furgone ed aver riposato un po’ è iniziata la giornata del sabato, che prevedeva tre turni di prove libere, a pagamento, della durata di 15/20 minuti cadauno, seguiti dalle verifiche tecniche.

La domenica mattina si sono disputate le prove cronometrate che davano l’ordine di partenza in griglia, con Dalmasso terzo nel Trofeo, alle spalle di Arzani e Carozza.

Al via della prima manche della domenica, con cielo sereno e soleggiato, il rossanese scatta in seconda posizione e poco dopo sorpassa Riccardo Carozza, che lo precedeva, in un salto in discesa, rimanendo al comando per circa quattro giri. Una sfollata in discesa gli fa perdere terreno nell’affrontare la successiva ripida salita, lasciando spazio agli inseguitori, Arzani, ben presto risalito dopo una brutta partenza e Carozza, che lo costringono alla terza posizione, seppure a breve distanza dal vertice.

In gara due nuova bella partenza per Daniel Dalmasso, che si porta in terza posizione, cercando di agguantare chi lo precedeva Arzani e Carozza, per poi cedere leggermente e lasciarsi sfilare anche da alcuni avversari della Veteran, concludendo in terza posizione di categoria, nuovamente dietro ad Arzani e Carozza.

La vittoria nella categoria Veteran è andata a Davide Gigli (Yamaha - AMC Garfagnana), seguito dall’inglese Geoff Otway (Yamaha) e da Alessandro Fontanazzi (Kawasaki - Team Quad Tity & Amarenas), mentre Leonardo Arzani (Honda - Team Quad Tity & Amarenas) si è aggiudicato la gara della categoria Trofeo, accorpata a quella dei Veteran, precedendo Riccardo Carrozza (Suzuki - M.C. Careter Imerio Testori) e Daniel Dalmasso (Suzuki - M.C. Pinerolo Quadrifoglio).

“A parte la faticaccia per il lungo viaggio, ne è valsa la pena - ha esclamato Daniel Dalmasso -. Erano più di quindici anni che non prendevo parte al Campionato Italiano Quad FMI, ma ho constatato di essere ancora abbastanza competitivo. Dopo la pioggia del sabato mattina è uscito un caldo sole, l’assenza di aria faceva sentire molto il caldo, anche se alla sera era freschino ed occorreva indossare la felpa. La pista, della lunghezza di 1.760 metri, era fantastica, con salti da oltre trenta metri e curve insidiose e bucate, specie nella seconda manche, con il terreno smosso dai sidecar. Nel complesso è stata una gran bella manifestazione e sono soddisfatto del risultato conseguito, che mi permette di mantenere la seconda posizione in campionato. Desidero ringraziare la Scuderia Draghi Rossi, e chi mi sostiene nel corso di questa stagione agonistica: Inoxcar, Bar Ellena, Deal Group Srl, Luxury Rent, Paoletti Racing, Domenico Macrì Olio, Ariaudo Calcestruzzi, Agriturismo Casolare Rosa, Mondino Srl, Ci.Va Impianti, STL snow time /show limits e Building Company Limited Srl”.

Nel mese di ottobre, e precisamente il 7 e 8, il “Tittoni” di Cingoli ospiterà il Quadcross & Sidecarfcross delle nazioni, prestigiosa gara mondiale a squadre.