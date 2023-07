La ministra Santanchè e l'informativa al Senato: "Fiera della mia attività imprenditoriale, dalla stampa campagna d'odio"

È durata quasi 40 minuti l’informativa al Senato che oggi (mercoledì 5 luglio) ha visto protagonista la cuneese Daniela Santanchè, ministra del Turismo, invitata dalle forze di minoranza a chiarire la propria posizione rispetto all’inchiesta – realizzata dal programma Report – che ha coinvolto le sue aziende. Un’occasione che la stessa esponente di Fratelli d'Italia ha voluto realizzare nel rispetto del ruolo che ricopre e dell’istituzione di cui è stata chiamata a far parte, e che si è aperta con la sottolineatura del fatto di non aver mai ricevuto alcun avviso di garanzia.



Santanchè si è detta fiera del lavoro fatto in 25 anni d’attività imprenditoriale, costellata di successi e di soddisfazioni e sempre realizzata nei limiti e secondo le opportunità identificate dalle leggi vigenti, investendo in diversi campi senza mai appropriarsi di nulla che non le appartenesse o abusando di posizioni apicali. Ha ammesso di aver incassato da Ki Group Srl 27.000 euro in tre anni, lordi - “non i compensi stratosferici tratteggiati dai giornali”, e di non aver mai avuto alcun controllo nel settore dell’alimentare biologico: nel 2010, infatti, questo ruolo è stato ricoperto dal padre di suo figlio, con cui all’epoca non aveva più alcun legame. Per il risanamento della Visibilia Srl ha detto di aver messo a disposizione il proprio stesso patrimonio. La ministra ha quindi evidenziato le “pratiche sporche” della stampa, l’avvio di una campagna di vero e proprio odio nei suoi confronti sostanziata unicamente su battute concernenti il suo abbigliamento, le case, le amicizie, i nomignoli.



Al termine dell’informativa è scattato l’applauso della maggioranza di governo che, in generale, ha ritenuto di aver ricevuto dalla Santanchè tutte le spiegazioni necessarie a conservare in lei la piena fiducia (il gruppo di FI, oltre tutto, ha bollato la questione come “indiscrezioni a mezzo stampa”).



Non la stessa lettura data da MoVimento 5 Stelle, PD e Avs, che hanno paventato (o presentato ufficialmente, nel caso dei pentastellati) una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Il Terzo Polo non si è unito alla richiesta, lasciando la valutazione alla stessa Santanchè.