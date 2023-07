Scuola: per l'Istituto Comprensivo Mussotto e Sinistra Tanaro, che cosa può fare il Comune di Alba?

Un rapporto che si è raffreddato, e di molto, quello tra i genitori degli alunni che frequentano l'Istituto Comprensivo Mussotto Sinistra Tanaro (infanzia, primaria e secondaria) e il dirigente scolastico Fabio Mauthe Degerfeld, alla luce della sua decisione di portare tagli a molti progetti, nonché la prospettiva di avere a settembre a Guarene una sola sezione all'Infanzia in partenza.



Sull’argomento è già intervenuto il sindaco di Guarene Simone Manzone che ha affermato: «Esprimo la solidarietà mia e della Giunta che rappresento, ai genitori e alle famiglie dell'Istituto Mussotto Sinistra Tanaro. Condividiamo le medesime preoccupazioni e comprendiamo l'importanza di un dialogo aperto e non solo di facciata tra tutti gli attori per affrontare le sfide attuali: su tutte, la gestione degli orari e delle iscrizioni nei plessi di Guarene Capoluogo e Vaccheria, nel contesto della riduzione di organico prospettata più o meno chiaramente dal dirigente scolastico» (leggi l'intervento completo).

«Siamo di fronte a una grande criticità - afferma l’assessore alla scuola Elisa Boschiazzo, tra l’altro nominata neo coordinatrice cittadina di Forza Italia - paventata solo a giugno quando il dirigente ci ha fatto sapere la sua decisione che porterà difficoltà agli istituti comprensivi di Guarene e Alba interessati, ed ora stiamo valutando come continuare ad aiutare le famiglie per soddisfare le loro esigenze in ambito scolastico, soprattutto per il tempo continuato.



Il Comune di Alba segue quattro istituti comprensivi (Piave-San Cassiano, Moretta, Centro Storico e Mussotto), di cui uno (Montessori sotto Piave/San Cassiano) presenta un sistema a modulo che prevede solo due rientri pomeridiani come il Mussotto: per quest'ultimo bisogna trovare un modo di estendere l’orario per andare incontro alle esigenze delle famiglie e per essere corretti verso gli altri tre istituti.

Cosa può fare il Comune? Può cercare un giusto equilibrio tra la decisione del dirigente, ormai presa, e le necessità delle famiglie che ora si troverebbero in difficoltà nel gestire i bambini al pomeriggio. Come assessorato sto lavorando con gli uffici per capire fino a dove possiamo arrivare per supportare le famiglie in questa situazione che si è venuta a creare a causa della tardiva comunicazione da parte del dirigente scolastico».