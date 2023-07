Arrampicata, il buschese Giorgio Tomatis alza l'asticella: "Grande soddisfazione l'argento di Cracovia, ora punto a disputare le Olimpiadi"

Ottimo periodo, quello attuale, nella carriera di Giorgio Tomatis, giovane buschese tra le stelle dell'arrampicata italiana. La speranza, per altro corroborata dai successi già ottenuti, è che il bello debba ancora arrivare.

La medaglia d'argento conquistata ai recenti Giochi Europei di Cracovia non è il primo risultato di prestigio portato a casa dal momento che Tomatis si è già affermato nei confini nazionali (quattro volte campione italiano giovanile Lead oltre che vittorioso in Coppa Italia) ed internazionali (podi in Coppa Europa e campionato europeo).

Un talento precoce, con le prime gare disputate già da bambino dopo avere ereditato l'amore per questo sport dai genitori, grandi appassionati di arrampicata. Fino ad entrare nell'orbita dell' Esercito, per cui è tesserato da quest'anno mentre la prima palestra frequentata è stata "Il Punto" di Borgo San Dalmazzo.

In pianta stabile per la prima stagione nel circuito di Coppa del mondo (37° a Villars nella seconda tappa), il classe 2003 Giorgio Tomatis non intende fermarsi e punta i prossimi obiettivi.

Giorgio Tomatis: "C'è ancora tanta soddisfazione, da parte mia, per l'argento di Cracovia. Per me e per la federazione di cui faccio parte, che sta crescendo. Ho potuto godermi l'atmosfera dei Giochi Europei ed ammirare l'organizzazione, un'esperienza che mi porterò dentro per sempre. Già prima della gara avevo delle aspettative alte poi sono stato bravo a mantenere alta la concentrazione visto il ritardo di ben due ore rispetto al previsto sulla partenza della finale. La Coppa del mondo è un'altra bella sfida, è il primo anno che ne faccio parte stabilmente. Nella prima tappa, a Innsbruck, sono arrivato 19° e primo tra gli italiani mentre nella seconda, a Villars, ho chiuso al 37° posto. Mi hanno trasmesso la passione per questo sport i miei genitori, poi voglio ringraziare anche il mio allenatore Daniele Martina. Obiettivi? Naturalmente le Olimpiadi, come per qualsiasi atleta. Ma già in questa stagione punto a fare una finale in Coppa del mondo."