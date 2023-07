Calcio Eccellenza: la Pro Dronero 23/24 riparte dalla conferma del blocco storico

"La Pro Dronero e' lieta di annunciare la riconferma di tutto il blocco storico della Prima Squadra costituito dal portiere Roberto Rosano, dai difensori Giuseppe Toscano, Marco Caridi, Francesco Rivero e Luca Isoardi, dai centrocampisti Alessandro Brondino e Daniele Galfre' e dall'attaccante Fabricio Porcel De Peralta.

Riconferme tutt'altro che scontate, per ottenere le quali la Societa' biancorossa ha prevalso sulla concorrenza di altre Societa' blasonate come Saluzzo e Fossano, o comunque emergenti nel panorama provinciale come Giovanile Centallo e Cuneo Olmo.

Riconfermati anche il centrocampista Luca Rinaudo,l'attaccante Andrea Rrotani,ed i due calciatori droneresi Nicolo'Lardo e Gabriele Bianco.

Contestualmente vengono ufficializzati i primi due acquisti: il portiere Simone Giaccardi (2003), distintosi nel Cuneo Olmo con ben 14 presenze da titolare nello scorsa stagione in Eccellenza ed il bomber Giorgio Culotta (2002) che tanto bene ha fatto nella formazione torinese del CBS, la quale pur retrocedendo all'ultima giornata ha saputo sfornare ancora una volta tanti giovani talenti destinati inevitabilmente ad essere fortemente voluti anche dalle piu' importanti Societa' della Granda.

In attesa dell'annuncio di altre riconferme ormai imminenti e e di altri nuovi acquisti destinati ad accendere ancora di piu' l'entusiasmo della tifoseria Dronerese prende quindi sempre piu' forma un progetto decisamente ambizioso ,come promesso pubblicamente dal Presidente Corrado Beccacini in occasione della Grande Festa in Piazza per ricordare il decimo anniversario della magica impresa sportiva di Trieste.

L'obiettivo dichiarato e 'quello di riportare da subito i Draghi nelle primissime posizioni di un Campionato di Eccellenza che si prospetta sempre piu' incerto ed appassionante, con almeno 6-7 formazioni che possono legittimamente aspirare alla vittoria finale"