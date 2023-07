Calcio Serie D: Antonino Musso nuovo attaccante del Bra

Importante movimento di mercato in entrata per il Bra.

Ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante palermitano classe '99 Antonino Musso, proveniente dal Trapani.

Per Musso, alla prima avventura della sua carriera calcistica nel nord Italia, esperienze anche con le maglie di Paganese e Bisceglie.

LA NOTA UFFICIALE DELL'AC BRA

Nato a Partinico (Pa) nel 1999, "ha il gol nel DNA". Dopo un'esperienza nelle formazioni giovanili del Trapani (dove arriva fino all'Under 19), passa al Troina in D e diventa compagno di squadra di Zakaria Daqoune (da oggi, suo nuovo compagno in giallorosso ndr); di proprietà della Salernitana, gioca in prestito con la Paganese e il Bisceglie; giunge nella città della Zizzola, dopo l'ultima e lunga militanza con la maglia granata del Trapani, per la sua prima avventura calcistica nel Nord Italia.

Nel complesso, Antonino ha calcato i campi delle giovanili nazionali, della Primavera, della Serie C e della Serie D. Questa mattina (nella sala stampa dell'Attilio Bravi) ha firmato l'accordo sportivo con l'A.C. Bra, alla presenza del DS Antonio Montanaro e dell'allenatore Roberto Floris.