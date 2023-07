Nuova avventura per Simone Menabò, attaccante torinese classe '98 reduce dalle (proficue) con le maglie di Fossano e Bra.

Menabò ha infatti firmato per la Torres dando il via al mercato in entrata della società sassarese impegnata nel campionato di Serie C.

Ulteriore step nella carriera del giocatore che era cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli.