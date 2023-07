Nuoto: Sara Curtis campionessa europea con la staffetta stile libero

Al termine della prima giornata del Campionato Europeo Juniores a Belgrado il Piemonte ha potuto festeggiare la prima medaglia.

A conquistare il metallo più prezioso la staffetta 4x100 Stile Libero femminile.

La saviglianese Sara Curtis (Team Dimensione Nuoto) apre le danze con 55''35, segue Marina Cacciapuoti con 55''01, poi Cristiana Stevanato con 54''83 e Matilde Biagiotti 55''41. Il quartetto trionfa in 3'40''60 con alle sue spalle l'Ungheria in 3'41''39.

Nei 50 dorso al femminile in semifinale Giada Gorlier (Aquatica Torino) è seconda in 28''77 conquistandosi così il posto in finale.