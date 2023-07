È uscito il nuovo singolo della giovane cantante cheraschese Sara Naldi

Dal 7 luglio è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dell’artista di Cherasco Sara Naldi. S’intitola “Summer tango” e si candida a diventare un vero e proprio “tormentone” estivo.

Sara Rinaldi, in arte Sara Naldi, è un’artista cheraschese di 16 anni. Il suo primo approccio con la musica risale a quando era bambina. Sul suggerimento del caro nonno Franco decide di iscriversi a scuola di canto, prendendo lezioni. Nel frattempo non abbandona il pianoforte strumento che accompagna Sara da molti anni. Due passioni che, nel tempo decide di approfondire con la partecipazione a concorsi fino a quando nel 2022 incontra Ivano Trau del Fuoriclasse Talent, e da qui che inizia la sua avventura con la casa discografica Rossodisera di Roma.

A marzo 2023 esce il suo primo brano “Rette parallele”, (raggiunge 55000 visualizzazioni su You Tube) distribuito su tutte le piattaforme digitali, prodotto da Rossodisera e scritto da Umberto Canino, un brano che mette in risalto la vocalità di Sara.

Come tutti anche Sara ha un sogno nel cassetto, fin da piccola ripete dentro sé una frase: “Nonno un giorno anche io...”. Auguriamo alla giovane artista di poterlo realizzare, per ora un in bocca al lupo e... buon ascolto.