Cuneo Volley, Federico Giacomini pasticcere per un giorno: "Ma la pallavolo è la mia vita" (VIDEO)

Pasticcere per un giorno, pallavolista tutto l'anno.

Mattinata fuori dalla norma per il giovane Federico Giacomini, presentato oggi (mercoledì 5 giugno) presso la Pasticceria Arione di Cuneo.

Il giovane opposto marchigiano, alla sua prima giornata in maglia biancoblu, prima di rispondere alle domande dei giornalisti si è cimentato a confezionare le famosissime meringhe di Arione. Un privilegio che finora non avevano avuto nemmeno Andrea Lucchetta e Lubo Ganev, assidui frequentatori della più celebre pasticceria del capoluogo.

Poi la conferenza stampa alla presenza dei dirigenti di Cuneo Volley e della signora Vanna Martini, titolare della pasticceria Arione da sempre vicina alla pallavolo cuneese.

Federico Giacomini è stato introdotto dal direttore sportivo di Cuneo Volley Paolo Brugiafreddo: "Ha fatto una scelta coraggiosa, consapevole di ricoprire un ruolo molto difficile. Avrà di fronte un competitor importante come Jensen, quindi dovrà essere sempre sul pezzo negli allenamenti per ritagliarsi un posto in partita".

Emozionato, quasi frastornato, il diciannovenne ex Aurispa Lecce si è detto "felicissimo di essere venuto qui a Cuneo. Quando ho avuto la chiamata non ci credevo, non ci ho pensato nemmeno due volte e ho detto sì".

Su di lui: "La pallavolo per me è stata amore a prima vista. Ho iniziato a 5 anni e non ho più smesso".

Sulla stagione che lo aspetta: "Cercherò di sfruttare le poche occasioni che mi si presenteranno, ma soprattutto spero di imparare tanto".

Il suo idolo è Ivan Zaytsev: "Mi sono sempre ispirato a lui. Amo il suo modo di stare in campo".

Le parole di Federico Giacomini nel video integrale della conferenza stampa di presentazione: