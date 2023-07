In perfetta simbiosi fra terra, animale e uomo, nasce Erbalatte

Un innovativo progetto iniziato nel 2016 e proseguito con 4 anni di sperimentazioni nei terreni dell’Azienda Agricola La Corte S.S. di Monasterolo di Savigliano, affiancata del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino, ha portato a alla creazione di un suolo finalmente “sano” e ricco di elementi preziosi, come Natura vuole.

Ciò è stato possibile grazie alla applicazione del protocollo di “Agricoltura Simbiotica”, ovvero al rilascio nel suolo coltivato di microorganismi (Biota microbico) che vanno a stimolare la ripresa della biodiversità e dell’attività microbica del suolo. Funghi e batteri “buoni”, essenziali per una terra ricca e sana, poiché mantengono e sviluppano la sostenibilità microbiologica dei suoli, consentendo l’emissione di elementi pregiati in tutti i tipi di colture, e trattenendo quelli dannosi, ad esempio la Co2, di cui tanto si parla.

Una nuova frontiera che ci riporta, però, ai valori originali di Madre Terra.

Il tutto, aggiunto ad una coltivazione priva di fertilizzanti e fitofarmaci tossici ma con quegli accorgimenti naturali che favoriscono invece l’equilibrio ottimale fra gli elementi vitali – come la produzione di vitamine e proteine preziose per l’uomo – diventa “la base” indispensabile per qualunque produzione della terra che possa definirsi veramente naturale e sostenibile al 100%.

La totalità di questo immenso valore aggiunto è quello che si riversa nel cibo per gli animali, che a loro volta producono l’alimentazione per l’uomo. Una perfetta simbiosi che valorizza il legame che esiste in natura tra suolo, animali e uomo.

Finalmente il suolo può tornare protagonista dopo decenni di maltrattamenti e partecipare, insieme agli animali (anche usandone il letame come fertilizzante naturale), ad una economia circolare di alto impatto eco-sostenibile. Vince la terra, vince l’animale, vince l’uomo. Un ciclo naturale vincente che arriva fino al bicchiere di latte che diamo ad un bimbo.

Un passo avanti gigantesco rispetto al “Biologico”, che non agisce così profondamente e significativamente su tutto il ciclo vitale dei processi naturali.

Alessandro e Francesco Bergese, insieme al padre Marco e allo zio Gianfranco, hanno creduto fortemente fin dall’inizio in questo progetto. Di anno in anno sono stati “sanati” tutti i terreni, su cui oggi coltivano l’80% dell’alimentazione destinata alle loro 110 frisone in lattazione, in una filiera gestita con grande cura. Erbalatte è lo straordinario prodotto di questa intenso lavoro, che non vede festivi e vacanze. È il prodotto di mucche che vivono in questa laboriosa cascina nutrendosi di foraggio, fieni autoprodotti da prati polifiti (mix di varietà foraggere selezionate) e cereali coltivati in azienda, senza uso di concimi chimici, fitofarmaci e pesticidi sui prati, no OGM, no insilati di mais. E, da come si coricano e strusciano felici sui prati adiacenti la Cascina, si ha subito la certezza che vivono davvero in benessere.

Erbalatte sta riscuotendo grandi soddisfazioni ed apprezzamenti, ed il primo meritato successo è l’esser oggi il primo latte certificato da Agricoltura Simbiotica. Le analisi condotte dalle Università di Torino e di Pisa dimostrano che l'alimentazione da agricoltura simbiotica praticata da Erbalatte ha migliorato i parametri del latte arricchendolo elementi essenziali per il benessere del nostro organismo:

+19% proteine

+25% vitamina E

+27% vitamina A

Un latte altamente digeribile, dal gusto sano, dolce, pieno ma delicato.

La produzione è rigorosamente a km0. Una parte del latte, circa il 20%, viene confezionato da un caseificio in Valle Stura ed è destinato alla vendita in Cascina, a bar e ristoranti che condividono la filosofia totalmente naturale dell’Azienda, come Felicin a Monforte d’Alba, oppure il Caffè Principe di Saluzzo. La restante parte viene acquistata da caseifici piemontesi per la produzioni di formaggi di alta qualità.

Una convinzione che sta conquistando tutti: “il benessere animale riportato nella bontà e salubrità del prodotto”.

Se volete degustare Erbalatte, è possibile acquistare i cartoni di latte intero e parzialmente scremato presso l’Azienda Agricola La Corte in Via Massao, 6 a Monasterolo di Savigliano - https://www.erbalatte.it/