A Cuneo un incontro sulla sanità pubblica presso la sala polivalente CDT

Grande partecipazione di pubblico ieri sera all’incontro dal titolo “Rigenerare le istituzioni attuando la Costituzione”, che si è svolto presso la sala polivalente CDT e organizzata dal Comitato vivere la Costituzione, insieme all’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea ed a Libera contro le mafie - Cuneo.

Molto apprezzati gli interventi tecnici di Luciana Toselli, di Ugo Sturlese e di Corrado Camilla. I tre relatori hanno ripercorso la storia della sanità pubblica dal dopoguerra ad oggi, declinandola poi al presente alla luce delle prospettive che apre il PNRR, per poi soffermarsi sulle esperienze vissute dai territori delle valli.

Occorrerebbe rifinanziare il Servizio Sanitario Nazionale, visto che il 6,5% del PIL resta sotto la media di altri Paesi europei – hanno affermato i relatori – mentre molte persone subiscono diseguaglianze e spesso non hanno più accesso alle cure. Toccante l’intervento di Giovanni Damiano che ricordando con gratitudine e affetto gli amici Sergio Anelli e Gianni De Matteis - rispettivamente scrittore e giornalista scomparsi - ha rivissuto la vicenda dai contorni mafiosi del padre Amedeo, presidente dell’USSL 63 di Saluzzo a trentasei anni dalla morte. Memori della storia recente tutti hanno quindi il dovere di sostenere la sanità pubblica come diritto fondamentale dei cittadini, oggi come allora.