Alba: mattinata ecologica per 650 bambini di “Estate Insieme”

Mattinata ecologica per i 650 bambini e ragazzi frequentanti i centri estivi di “Estate Insieme” promossi dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alba e coordinati dal Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero.

Mercoledì 5 luglio bambini e ragazzi tra i 6 ed i 17 anni hanno raccolto rifiuti in città durante l’iniziativa organizzata dai centri estivi Estate Insieme Mussotto, Estate Sport 2022 – G.S. San Cassiano asd, Centro Camp d’Istà - San Paolo Sport Alba, Summer Camp PianetaDuomo, Centro Un’Estate Olimpica – Coop. Il Pianeta, Centro Il Pianeta Cristo Re, Divin Maestro e Centro Casa Maria Ausiliatrice – Moretta.

In un’ora e mezza, lungo il tragitto a piedi dalle sedi dei diversi centri dislocati nei vari quartieri cittadini fino a piazza Risorgimento, i ragazzi hanno raccolto 24 sacchi di rifiuti indifferenziati, 26 sacchi di plastica, 11 sacchi di carta, 2 sacchi di vetro e circa 500 cicche di sigaretta gettati a terra.

All’arrivo in piazza Risorgimento, i ragazzi hanno condiviso tutti insieme i risultati della raccolta e presentato all’Amministrazione comunale i loro cartelloni e le loro riflessioni sul tema dell’ambiente. Poi, hanno fatto merenda con le brioche gentilmente donate dalla Ferrero S.p.A.

I bimbi più piccoli del Centro Casa Maria Ausiliatrice hanno pulito i giardini “Giovanni Varda” in corso Langhe, mentre i bambini del Centro Cristo Re hanno pulito i giardini della piazza antistante la chiesa ed i piccoli di Estate Sport 2022 hanno raccolto rifiuti nel Parco Vita di San Cassiano.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con l’Assessorato comunale all’Ambiente, che ha messo a disposizione i materiali per la raccolta e coordinato l’evento con la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città.

Dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo: «Sono felice di questa mattinata ecologica a cui hanno aderito tutti i bambini e ragazzi dei diversi centri estivi. Nei giorni scorsi ogni centro ha preparato e sensibilizzato i ragazzi sulle tematiche relative all’ambiente e all’ecologia e sono arrivati pronti in piazza Risorgimento dove hanno portato, oltre ai rifiuti raccolti lungo il tragitto, anche dei cartelloni realizzati sul tema».

«Raccogliendo rifiuti oggi avete capito che è meno faticoso gettarli nella spazzatura che in giro per strada – ha detto ai ragazzi l’assessore comunale all’Ambiente Lorenzo Barbero. Gettare i rifiuti negli appositi cestini e fare una buona raccolta differenziata rende l’ambiente più pulito e più bello ed evita anche giornate di lavoro come questa. Ringraziamo i centri estivi per questa lodevole iniziativa, educativa e utile all’ambiente e ringrazio tutti voi per aver partecipato con grande entusiasmo».