Comune di Alba: il personale è in diminuzione ma la qualità dei servizi per ora non ne risente

Personale comunale, una realtà che lavora molto bene, senza farsi notare, ma in modo determinante per far andare avanti la macchina pubblica. Nei palazzi comunali passano tanti aspetti della vita quotidiana degli albesi ed il lavoro è sempre molto. Alla luce di questo il consigliere di opposizione Davide Tibaldi ha chiesto delucidazioni su alcuni aspetti relativi alla diminuzione del numero di dipendenti comunali: «Il buon funzionamento della macchina burocratica e dei servizi comunali offerti ai cittadini dal Comune di Alba - ha affermato il rappresentante dell’opposizione - è da sempre stato un vanto per la città. La qualità dei servizi offerti alla cittadinanza è strettamente legata alla qualità del personale che lavora nei diversi uffici comunali, nonché ai carichi di lavoro cui è sottoposto il personale dipendente.



Abbiamo assistito negli ultimi 5 anni ad un costante decremento del numero di dipendenti comunali, passati dalle 191 unità del 2019 alle attuali 175, con altre 10 cessazioni programmate per quest’anno ed ulteriori cessazioni previste per sopraggiunti limiti d’età per il 2024.



A fronte di questa situazione qual è il piano di assunzioni per la sostituzione del personale non più attivo, al fine di garantire il livello di qualità dei servizi offerti ai cittadini e sempre di più incrementarlo? Quali sono le motivazioni che hanno determinato una diminuzione di circa il 10% del personale negli ultimi 5 anni?».

«La qualità dei servizi e quella del personale sono collegati – ha risposto il sindaco Carlo Bo - e su questo sono d’accordo. Posso dire che abbiamo sostituito il personale che è andato in pensione, e faremo così anche per il prossimo futuro. Vorrei però riflettere su due tematiche che condizionano il numero del personale al lavoro. Sto parlando del tema relativo all’assistenza all’autonomia che, con casi aumentati di molto, ha richiesto l’intervento di personale anche esterno, un vero e proprio polmone per dare risposte alla popolazione che ne necessitava.

Un secondo tema che rischia invece di avere ripercussioni sui Comuni è il limite al 27% per le spese del personale al netto delle entrate correnti che potrebbe bloccare le assunzioni, in quanto un paletto che non si può togliere e che non dipende dalla volontà delle amministrazioni comunali. Ad Alba siamo al limite di questa percentuale, includendo anche gli adeguamenti contrattuali. Sicuramente la diminuzione del personale c’è stata, in numeri diversi da quelli detti dal consigliere, ma il tutto dipende anche da quello che detto prima».