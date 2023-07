In Confindustria a Cuneo il focus sull'India: l'altro colosso asiatico a cui guarda l'imprenditoria

“In questi anni abbiamo scoperto la vulnerabilità della catena lunga del commercio, che ci ha spinto a rivisitare il concetto di interdipendenza economica e a valutare i rapporti geopolitici allo stesso piano di quelli economici. Il mondo di oggi ha bisogno di nuovi mercati e l'India ha, per momentum economico e politico, tutte le caratteristiche per diventarlo: un milione di indiani con età media giovanissima, ogni anno, entra nel mercato del lavoro”.



Così Nicola Calvano del servizio internazionale di Confindustria Cuneo ha introdotto il convegno incentrato sull’India e sulle opportunità imprenditoriali che questo paese “in via di sviluppo” - o, com’è stato definito “il paese che è un po’ un desiderio di tutti” - conserva sempre di più, anche per le aziende della Granda: l’India, infatti, cresce a livello economico del 7% su base annua, molto più di altri colossi del continente asiatico, e nel 2022 i rapporti bilaterali con il nostro paese hanno pesato per 15 miliardi di dollari.



Presenti come relatori al convegno l’avvocato Fabio Marazzi e il dottore commercialista Stefano Garelli. In collegamento Claudio Maffioletti della Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry e l’avvocato Ranjana Roy Gawai.



“Da dopo il Covid l’India ha vissuto un momento di grandissima rincorsa puntata alla ricomposizione del tessuto sociale e, nel 2023, si prospetta abbia la più alta crescita economica al mondo – ha detto Maffioletti - : una realtà che ha tutti gli occhi puntati addosso anche grazie al G20 e che si sta imponendo come leader, in quella parte di mondo, in netta competizione con la Cina”.



“Un momento quindi particolarmente favorevole per la partnership Italia-India che, a livello di export, nel 2022 ha funzionato meglio di quella tra India e Francia – ha aggiunto - . L'India è un mercato complesso e diversificato che chiede approccio strategico e una forma mentis adatta a richieste e aspettative locali, o comunque a essa adattabili; questo momento di nuovo dinamismo vede altresì un interesse importante d’investimento dall’India all’Italia”.



Nel proprio intervento l’avvocato Roy Gawai ha fornito una panoramica del paese raccontando la sua evoluzione a partire dagli anni ‘90, quando il governo indiano ha deciso di aprirsi al mondo, andando verso una privatizzazione dell’economia che ha portato a un’importante crescita economica. Sono state infine presentate le varie modalità con cui un’azienda italiana può essere presente in India, a seconda delle esigenze di settore di prodotto e di dimensione azienda.



L’importanza delle clausole contrattuali che governano i rapporti giuridici tra aziende italiane e controparti indiane - soprattutto alla luce del fatto che in India vige un sistema giuridico basato su una “common law” di stampo anglosassone, ma filtrata secondo la tradizione e gli aspetti culturali e religiosi del paese – è stato il cuore dell’intervento dell’avvocato Marazzi, che si è poi soffermato sull’importanza di comprendere i differenti aspetti che caratterizzano il contesto culturale in cui vivono e operano i partner economici indiani.



Il dottor Garelli ha parlato degli adempimenti a livello fiscale e doganale delle operazioni commerciali con le controparti indiane, approfondendo anche temi legati all’Iva internazionale. Infine, nella fase q&a, due aziende associate - la Boema di Neive e la Almec di Dogliani - hanno portato la propria esperienza diretta di relazioni commerciali con partner indiani spiegando come abbiano integrato il mercato all’interno delle loro strategie di internazionalizzazione.