Cuneo: il canile municipale ancora affidato a Lida

Nel triennio 2020-2022 al Canile municipale sono passati 764 cani; di questi 140 sono stati adottati, 129 sono stati restituiti ai proprietari, 495 trasferiti in altri canili. Nel triennio sono inoltre state effettuate 218 catture a seguito di segnalazioni. Attualmente nel canile, che ha una capienza massima di 64 esemplari, vi sono 12 cani anziani e con importanti patologie.



Ad accudire gli animali in via Torino 78 sono i 23 operatori volontari della Lega italiana diritti degli animali (Lida) che ha gestito il Canile Municipale nel triennio passato e che, a partire dal 1 luglio scorso, è nuovamente affidataria dell’incarico a seguito della partecipazione alla manifestazione di interesse bandita dal Comune di Cuneo.



L’Amministrazione ha modificato, da questo triennio in poi, le procedure di selezione pubblica, prima espletate con una gara d’appalto pubblica, aperta a privati ed enti del terzo settore, per riservarla ad organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro, a maggiore tutela degli animali.



La convenzione, firmata da Lida e Comune di Cuneo, scadrà il 30 giugno 2026. L’Amministrazione comunale è impegnata a rimborsare le spese sostenute nello svolgimento delle attività per un importo annuo massimo pari a 42 mila euro.



“Ci impegniamo a continuare il lavoro iniziato già nel 2020, ovvero garantire la gestione attenta al benessere dei cani, anche promuovendo campagne e iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza per evitare gli abbandoni e favorire affidamenti e adozioni”, ha spiegato il responsabile Lida Roberto Russo.



“Come amministrazione siamo contenti che sia nuovamente la LIDA a gestire il canile comunale visto l’ottimo lavoro fatto negli anni precedenti”, il commento dell’assessore Paola Olivero.