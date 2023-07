I democratici della Granda su azienda zero: "Funziona davvero come supporto all'edilizia sanitaria regionale?"

"E' Azienda Zero che supporta le aziende sanitarie del territorio o l'esatto contrario?"



La domanda arriva dal gruppo provinciale del Partito Democratico, che s'interroga sul ruolo di supporto effettivo fornito da Azienda Zero e Politecnico di Torino nel processo di progettazione dei principali interventi di edilizia sanitaria in fase di avvio nella Granda.



"Il 12 aprile la giunta regionale comunicava agli organi di stampa l’attribuzione ad Azienda Zero del ruolo di supporto tecnico-organizzativo e metodologico per il coordinamento dei progetti di investimento in edilizia sanitaria delle Asl impegnate nella realizzazione dei nuovi ospedali - si legge ancora nella nota - . In tale occasione la regione dichiarava che sin da subito Azienda Zero avrebbe potuto fornire il supporto necessario alle Aziende sanitarie, anche grazie a una convenzione attivata con il Politecnico di Torino".



"A distanza di circa due mesi da quelle dichiarazioni, nonostante nel frattempo sia stata avviata la gara per la progettazione dell’ospedale di Savigliano, non si è saputo nulla circa il supporto fornito da un punto di vista logistico/organizzativo da Azienda Zero e/o dal Politecnico di Torino".



"Il consiglio comunale della città di Cuneo, altra città in attesa di comunicazioni regionali in merito a nuovo ospedale nella seduta del mese di giugno ha votato un ordine del giorno in cui chiedeva chiarimenti su Azienda Zero - ricorda il gruppo - . Anzi, curiosamente sembrerebbe essersi verificata la dinamica opposta: alcuni funzionari delle aziende sanitarie cuneesi sono stati chiamati ad operare mediante convenzione all’interno di Azienda Zero per 'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione riguardante l’edilizia sanitaria per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri o la riqualificazione delle strutture esistenti' - si conclude la nota - . Quanto poi alla convenzione con il Politecnico di Torino, non è finora stato comunicato se è stata attivata, per quali profili professionali e quali tipologie di attività".