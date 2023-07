Incontri letterari, arte, outdoor e animazione nell'estate di Limone Piemonte

Sabato 8 luglio in Piazza del Municipio dalle 16 ci sarà animazione per i più piccoli a cura di Ilenia Speranza. Un pomeriggio di storie e attività incentrate su Peter Pan: la favola dell’eterno bambino, nato dalla penna di J. M. Barrie, coinvolgerà il pubblico in un viaggio indimenticabile, ai confini della realtà.

Alle 17 nella Biblioteca-Museo dello Sci si terrà il primo appuntamento della rassegna “Incontri letterari” dell’estate limonese. Lo scrittore cuneese Roberto Martelli presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo “Genova e Cuneo nel Risorgimento". La Scuola Militare polacca in Italia”, insieme a Ktystyna Jaworska, professore associato dell'Università degli Studi di Torino titolare della cattedra di Lingua e letteratura polacca.

Ingresso libero, prenotazioni su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-genova-e-cuneo-nel-risorgimento-la-scuola-militare-polacca-in-italia-644274130267.

Sempre sabato 8 luglio alle 18 nelle sale del Grand Palais Excelsior, in via Roma 9, sarà inaugurata la mostra d’arte contemporanea a cura dell’Associazione AICAS-UCEPI. Fino al 15 luglio i visitatori potranno ammirare le opere degli artisti Giorgio Giraudi, Pino Montalbano e Bianca De Tommaso. Ingresso libero.

In serata al Teatro Alla Confraternita si potrà assistere alle 21 all’esibizione del coro polifonico I Ciantur d’ Vudìer, diretto dal Maestro Fabio Pietro di Tullio. Ingresso libero.

Domenica 9 luglio si terrà il Raduno Vespaclub. Dalle 11 in corso Nizza romberanno i motori delle mitiche due ruote Piaggio, che sfileranno offrendo uno spettacolo visivo indimenticabile per gli appassionati dei motori.

Mercoledì 12 luglio è in programma il secondo appuntamento con la guida Roberto Maselli, che tutti i mercoledì dell’estate organizzerà escursioni ai Forti del Colle di Tenda: un’occasione per approfondire la storia del scenografico sistema di fortificazione eretto a fine Ottocento sul confine italo-francese. Ritrovo alle 9.30 di fronte allo Chalet Le Marmotte; possibilità di servizio car sharing contattando preventivamente la guida. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171 925281).

Sempre mercoledì 12 luglio, dalle 10 alle 12.30 in zona Maneggio, La Canunia propone attività e percorsi di avvicinamento all’equitazione per bambini e ragazzi, che impareranno come ci si rapporta con i cavalli, come pulirli e come prendersene cura, come salire e come scendere dalla sella. Info e prenotazioni: Costanza (347 1703688).

Giovedì 13 luglio, dalle 16.30 alle 17.30, la Biblioteca-Museo dello sci propone letture a tema e pratiche di yoga a cura di Paola Badiale per bambini dai tre anni. L’attività è gratuita; è richiesta la presenza di almeno un genitore. Info e prenotazioni: 0171 926663 - https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lettura-e-yoga-650811433517.

Venerdì 14 luglio dalle 14.30 alle 17 appuntamento per i più piccoli con la rassegna “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci Limone in via Roma (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Sempre venerdì 14 luglio dalle 15.30 alle 17.30 si potrà partecipare alla visita guidata gratuita lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Info: Ufficio Turistico di Limone (0171 925281 - www.limonepiemonte.it)